Se sei un appassionato di palestra, attrezzi, e attività anaerobica, probabilmente ti interessa sapere come gonfiare i muscoli.

Per far crescere la tua massa muscolare devi eseguire esercizi specifici per la crescita dei muscoli, e lavorare allenando determinati settori del corpo.

Inoltre, è bene ricordare che l’aumento della massa muscolare è un processo che deve coinvolgere anche lo stile di vita. Infatti, per mantenere un fisico tonico e sodo, è necessario modificare la propria alimentazione, preferendo carni bianche, e cibi a basso contenuto di grassi.

Inoltre bisogna mantenere uno stile di vita sano, evitando di bere troppi alcolici. Anche il fumo è dannoso se si ambisce ad aumentare la massa muscolare, poiché riduce la resistenza atletica.

Consigli per far aumentare i muscoli

Per migliorare il tono muscolare ci vuole costanza e determinazione. Per gonfiare i muscoli, infatti, vi è bisogno di un allenamento continuo, che non deve essere interrotto nel tempo.

L’allenamento deve essere eseguito almeno tre o quattro volte la settimana, preferendo attività anaerobica, piuttosto che aerobica.

Inoltre, bisogna modificare il proprio stile di vita, aumentando l’apporto di proteine e diminuendo l’apporto di grassi e carboidrati.

Bisogna preferire carni bianche o pesci magri, e aumentare l’apporto di verdure e frutta.

I carboidrati devono essere consumati principalmente nella prima parte della giornata, ed assolutamente evitati la sera. Evitare dolci, o comunque zuccheri raffinati, che verrebbero immagazzinati e farebbero aumentare lo strato di grasso.

Infine, non eccedere nel consumo di alcolici, ed evitare il fumo. Il fumo, infatti, agisce sul metabolismo e sulla resistenza atletica, rendendo più difficile l’aumento del tono muscolare.

Gonfiare i muscoli: quali esercizi eseguire

Per gonfiare i muscoli bisogna fare molta attività anaerobica. Gli esercizi devono essere eseguiti in serie, con più ripetizioni dello stesso esercizio, e una piccola pausa di recupero tra una ripetizione e l’altra.

Alcuni esercizi per l’aumento del tono muscolare sono: gli squat, il plank dritto o laterale, addominali alti e bassi, leg extension, ed esercizi per spalle, bicipiti e quadricipiti servendosi di manubri e pesi.

Per eseguire gli squat bisogna posizionarsi in piedi con le gambe semi divaricate. Spostare il peso sulle cosce e piegare lentamente le ginocchia, portando il bacino verso il basso. Il bacino non deve arrivare a toccare il pavimento, ma deve avvicinarsi il più possibile. Per aumentare la difficoltà di questo esercizio, è possibile tenere in mano due manubri caricati con un peso adeguato.

Il plank, invece, deve essere eseguito a terra, reggendo il corpo con le punte dei piedi, e con l’avambraccio ben appoggiato a terra. Il resto del corpo deve rimanere sollevato. Per aumentare la difficoltà dell’esercizio è possibile poggiare dei pesi lungo tutta la superficie delle spalle, e mettendo dei pesi per le caviglie.

Se si vuole eseguire il plank laterale, invece, bisogna eseguire lo stesso esercizio girandosi su un lato, e reggendo il corpo con un solo avambraccio e con la parte esterna della pianta del piede.

Infine, per eseguire il leg extension bisogna sedersi su una sedia, e legare un’estremità di un elastico da fitness al piede, e l’altra ad una gamba della sedia. Provare ad estendere la gamba vincendo la forza dell’elastico.