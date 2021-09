Quali sono state le crociere più popolari di aprile 2016? Ogni anno in aprile le varie compagnie propongono molte offerte per le crociere, favorendo mete come Egitto e isole greche.

Aprile è forse uno dei mesi più belli per partire in crociera: vi sono poche persone, il tempo non è troppo caldo, e il mare dovrebbe essere più calmo.

In questo periodo in tanti scelgono di approfittare delle vacanze pasquali per concedersi una crociera nel mediterraneo, oppure in posti più esotici come l’Egitto.

E Aprile 2016 non è stato da meno: infatti sono stati tantissimi i turisti che hanno optato per questo tipo di vacanza.

Msc, Costa crociere, e Royal Caribbean avevano proposto numerose crociere a prezzi vantaggiosi per invogliare i turisti a partire nonostante non fosse un periodo di alta stagione. Molte crociere erano infatti scontate del 40 o 50%, dando la possibilità di partire a metà prezzo.

Inoltre, partire in aprile significa avere pacchetti omaggio per quanto riguarda le bibite, i massaggi, o divertimenti.

Crociere aprile 2016: le mete più ambite

In aprile 2016 tantissimi Italiani sono partiti per una crociera. Non solo, poiché molte compagnie davano la possibilità di includere nel prezzo anche il volo, ne hanno approfittato anche molti stranieri.

Le mete più ambite sono state quelle nel Mar Rosso e nel Mar Mediterraneo. Qualcuno è partito anche per l’Egitto, e ha approfittato per fare una crociera sul Nilo.

Per quanto riguarda la crociera nel Mediterraneo, la preferenza è stata per le isole Greche, principalmente per raggiungere Mykonos, Corfù, e Santorini.

Navi più utilizzate nel mese di aprile

La nave, solitamente, varia in base alla meta e al tragitto scelti.

Ad ogni modo le navi più utilizzate nel periodo primaverile sono: per la compagnia MSC spiccano Orchestra, la nave Fantasia, MSC Armonia, Opera, Preziosa e Splendida. Per la compagnia Costa Crociere, le più usate sono Costa Fascinosa, Costa Mediterranea, Costa Deliziosa, e Costa Atlantica.

Altre navi utilizzate nel periodo di Aprile 2016 sono state Sovereign e Navigator over the seas.

Crociere aprile 2016: vantaggi nel partire in questo periodo dell’anno

Perché conviene partire proprio ad Aprile? Del resto non siamo in periodo di alta stagione, e quasi nessuno parte in questo periodo. Le navi saranno quindi più tranquille, e molto probabilmente non finirai per litigare col tuo vicino di cabina.

Ripensandoci, però, non suona così male, vero? Questo, infatti, è proprio uno dei vantaggi che dovrebbero spingerti a prenotare una crociera in aprile.

Inoltre, in questo periodo vi sono spesso degli sconti che ti permettono di pagare la metà il tuo viaggio.

In aprile puoi prenotare una crociera in un luogo esotico, senza preoccuparti del caldo eccessivo, e senza avere paura di non tollerare le temperature.

Infine, potrai scegliere le escursioni che più ti piacciono, e magari avere la fortuna di trovarti in un piccolo gruppo. In questo modo, ascoltare ciò che dice la guida sarà più semplice, e l’esperienza sarà indimenticabile.