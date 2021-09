Peppa Pig è una serie animata inglese molto amata dai bambini; i suoi episodi sono disponibili su youtube e su raiplay.

La prima stagione fu trasmessa per la prima volta nel 2005, ed ebbe immediatamente un grande successo. Due anni dopo fu proposta la seconda stagione, a cui seguirono le successive fino alla nona stagione trasmessa nel 2019.

In totale comprende 329 episodi di circa cinque minuti ciascuno suddivisi in nove stagioni.

Il cartone è pensato per un pubblico in età prescolare, con l’obiettivo di insegnare loro cose semplici e di stimolare la loro curiosità oltre che il loro intelletto.

Ogni puntata è commentata da un narratore, che spiega cosa sta succedendo come se si trattasse di una favola. Viene apprezzato dai bambini proprio per questo, oltre che per il suo carattere divertente dato dai disegni infantili, e dai grugniti che i personaggi emettono ad ogni parola.

Peppa Pig: trama

Peppa Pig è un cartone ideato da Phil Davis e da Antonio Boccia.

Il cartone narra la storia di Peppa Pig, una giovane maialina antropomorfa. Insieme a lei, i protagonisti della serie sono Mamma e Papà Pig, Nonno e Nonna Pig, il fratellino George, i cugini e gli zii di Peppa, e altri amici della maialina, anch’essi animali antropomorfi.

Peppa Pig in ogni puntata ha un’avventura diversa, e non perde occasione per imparare qualcosa di nuovo.

Anche se si tratta di un maiale antropomorfo, Peppa conserva alcune sue caratteristiche di specie, come i grugniti, o il fatto di saltare nel fango, che, come dichiara lei stessa, si tratta del suo passatempo preferito.

Peppa ha tantissimi amici con cui giocare e affrontare le proprie avventure quotidiane, tra cui Susy Pecora che è la migliore amica di Peppa.

Ogni puntata racconta una storia diversa, mantenendo il carattere quotidiano, al fine di insegnare sempre una morale.

Peppa Pig episodi: come e dove vederli

Gli episodi di Peppa Pig sono resi disponibili in modo gratuito sul web.

Tantissime piattaforme in streaming permettono di vederli, tra cui Netflix e Disney plus. Questi due canali in abbonamento permettono la visione completa del programma, a differenza di Rai play, e youtube che propongono solo alcune puntate.

Un altro modo per vedere le puntate di Peppa pig è quello di scaricare l’applicazione di Ray Yoyo. Scaricando questa applicazione gratuita dall’apple store, oppure dal Play store, è possibile vedere in streaming tutti gli episodi di Peppa Pig, ed assicurarsi che il proprio bambino si diverta in modo continuato con la visione.