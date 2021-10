Il Play Doh è una pasta modellabile venduta in barattoli da 84g prodotta dall’azienda Hasbro.

Si tratta di un gioco per bambini di età superiore ai due anni. Non ha limite di età, e può essere utilizzato anche da bambini più grandi o adulti, magari come antistress.

La pasta modellabile può essere utilizzata anche per fare costruzioni di diverso tipo, oppure da abbinare ai vari giochi Play Doh.

Con Play Doh non c’è limite alla fantasia: si tratta di un gioco che può essere utilizzato per fare tante cose.

La pasta è acquistabile nei negozi di giocattoli, direttamente sul sito dell’azienda, oppure da Amazon e altri Store online. Sui vari Store sono disponibili sia i vasetti con la pasta modellabile, sia i vari giochi di accompagnamento.

Play Doh: di cosa si tratta e come è fatto

Il Paly Doh è un tipo di pasta che non indurisce mai, e che può essere modellata di continuo, simile al Pongo.

La pasta è sufficientemente elastica da poter assumere qualsiasi forma si desideri dargli. Inoltre, la pasta è disponibile in diversi colori e in diversi gradi di elasticità.

È composta da farina di frumento, olio minerale, amilopectina, sodio borato, solfato di alluminio, sale e coloranti. Questi sono solo gli ingredienti principali che la Grazie all’unione di questi ingredienti, la pasta modellante assume un aspetto plastico, e riesce a conservarsi a lungo senza subire la proliferazione di batteri.

Questa pasta fu creata nel 1965 da Noah e Joseph McVicker. Il suo uso principale era quello di pulire la carta da parati, e quindi ben diverso dall’uso che ne viene fatto oggi.

Si diffuse come gioco per bambini soltanto con l’avvento del riscaldamento a gas ed elettrico. Con questi due apparecchi, infatti, non vi era più bisogno di pulire la carta da parati dalla fuliggine. La moglie di Joseph McVicker scoprì quindi che questa pasta poteva essere utilizzata come oggetto ricreativo per bambini.

Questa plastilina può essere utilizzata per creare di tutto: da cibi per le proprie bambole, all’arredo per le Barbie. Si può usare anche per creare veri e propri pupazzi, oppure piccole costruzioni.

I più grandi, invece, lo possono utilizzare come antistress, o per costruire modellini.

Play Doh: quanto costa

Il costo del Play Doh varia in base alla quantità, e all’elasticità della plastilina.

Una confezione da 100g di Play Doh normale costa circa 1,50€. Su Amazon si possono trovare facilmente pacchi da quattro confezioni a 4,30€.