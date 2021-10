Gli Show televisivi nel 2020 hanno riscosso grande successo a livello di Audience. Nel 2020 la televisione è stata una grande alleata per rimediare alla noia causata dalla pandemia. Molti Italiani, infatti, in occasione del lockdown sono rimasti incollati al grande schermo per gran parte della giornata, rispolverando la passione per i programmi tv. Vi sono comunque alcuni Show che hanno avuto più successo rispetto ad altri.



Quelli più apprezzati sono stati i programmi che proponevano qualcosa di innovativo, o comunque che permettevano al pubblico di divertirsi e pensare ad altro, per dimenticare la frustrazione causata da un anno difficile.

Il momento culmine di audience è rimasta comunque la fascia serale, quando si poteva finalmente spegnere il computer e dimenticarsi dello smartworking per rilassarsi alla fine della giornata. Tuttavia, qualche italiano ha approfittato della possibilità di prendere cinque o dieci minuti di pausa per accendere la tv e guardare i programmi anche in altre fasce orarie.

I programmi che si sono distinti più di tutti sono stati tre: il festival di Sanremo, c’è posta per te, e Tu si que vales.

Show televisivi del 2020: il festival di Sanremo 70° edizione

La 70° edizione del Festival di Sanremo è andato in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 condotto da Amadeus e Fiorello.

Ben 24 cantanti si sono esibiti sul palco dell’Ariston, intrattenendo milioni di italiani intenti a valutare e la loro performance. Risultati che hanno reso quella del 2020 un’edizione unica e particolare, che ha ottenuto l’approvazione di gran parte degli spettatori.

Il vincitore del festival è stato Diodato, che ha vinto anche il premio della critica. Insieme a lui sono stati premiati Francesco Gabbani, che ha raggiunto il secondo posto, e i Pinguini Tattici Nucleari, che sono arrivati al terzo posto.

Tu si que Vales

Presentato e prodotto da Maria De Filippi, affiancata da Gerry Scotti, Tu si que Vales è andato in onda nell’autunno 2020 su Canale 5.

Il punto di forza di questo programma è proprio il suo target, che, poiché va dagli adolescenti agli over 60, mette d’accordo proprio tutti.

Si tratta di un Talent Show a cui possono partecipare tutte le persone talentuose che cercano un’occasione per diventare qualcuno.

Il programma, nel corso delle dodici puntate, ha superato i 4 milioni di ascolti.

Show televisivi del 2020: c’è posta per te

Il programma storico della De Filippi ha sfondato anche nel 2020. Andato in onda fino al 14 marzo 2020 su Canale 5, ha raggiunto ben sei milioni di spettatori.

Ciò che colpisce di più gli italiani sono proprio le storie commuoventi e surreali che vengono raccontate durante le puntate.

Si tratta di un programma ormai affermato, che ottiene l’approvazione del pubblico fin dagli inizi del 2000.