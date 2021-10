Partecipare a una corsa di Go Kart è senz’altro un’esperienza piacevole e divertente. Ma quali sono i costi per il noleggio dell’attrezzatura? Il Go Kart è un veicolo monoposto senza sospensioni, utilizzato per fare gare in apposite piste. Non si tratta quindi di un veicolo utilizzato nella normale routine quotidiana.



Solitamente, per usare il Go Kart bisogna rivolgersi a strutture specializzate, apposite piste dove è possibile noleggiare l’attrezzatura. In alternativa, chi ha già un kart proprio, può noleggiare anche soltanto il circuito a tempo.

Per guidare i Kart non è necessario avere la patente, ma bisogna comunque seguire le indicazioni date dalla struttura. Inoltre, per poter guidare questa vettura monoposto, bisogna aver compiuto almeno 14 anni.

Cos’è un Go Kart

Il Go Kart è una vettura monoposto utilizzata per fare gare in pista.

Rispetto ad un’auto, è priva di abitacolo e di sospensioni. Le quattro ruote non sono allineate, ed è a trazione posteriore.

I kart possono funzionare a pedali o a motore. Nel secondo caso, solitamente il motore è a due tempi e di piccola cilindrata (da 50 a 125 cm cubici). Può essere dotato di marce o meno.

Per quanto riguarda i freni, invece, il kart è dotato di un solo disco posteriore nelle vetture monomarcia, e di tre dischi (uno posteriore e due anteriori) nei veicoli a più marce.

Come prepararsi ad una gara di kart

Per poter guidare un Go Kart, di solito, la struttura non richiede la patente, ma soltanto aver raggiunto il quattordicesimo anno di età.

Non vi è bisogno di fare nessuna preparazione: ci penserà la struttura a dare eventuali informazioni riguardo la sicurezza sulla pista.

Per quanto riguarda, invece, l’abbigliamento, non vi è bisogno di indossare tute, tuttavia è vietato indossare abbigliamento con inserti svolazzanti, oppure sciarpe, foulard, scialli, o altri che potrebbero impigliarsi nelle ruote o in altri punti della vettura.

Vi è comunque l’obbligo di indossare il casco, ed eventualmente un sotto-casco usa e getta.

Costi Go Kart

I costi di un giro in Go Kart variano in base alla struttura, e all’età del conducente, ma comunque si aggirano intorno ai 30€ ogni quarto d’ora.

Se si vuole partecipare ad una gara, i costi salgono, e possono arrivare anche a 80€ per il noleggio.

Per chi, invece, vuole prenotare solo la pista ed utilizzare il proprio Go Kart, il costo si aggira intorno ai 20/25€ per quindici minuti. In quest’ultimo caso, però, bisogna aggiungere il costo della benzina e dell’olio motore.