Patrizia è un personaggio di romanzo criminale, che vive a Roma.

Romanzo criminale è un libro scritto da Giancarlo de Cataldo, da cui sono stati tratti un film e una serie tv.

Il romanzo è ispirato ad una storia vera, ambientato a Roma negli anni Settanta. La storia si basa sulle vicende accadute alla banda della Magliana, un gruppo mafioso di Roma.

Il gruppo è composto da il Libanese, il Freddo, il Dandi e il Bufalo e altri personaggi criminali. Questi intraprendono una serie di azioni criminali, che comprendono sequestri di persona, traffico di droga, corruzione, prostituzione, e gioco d’azzardo.

Patrizia viene coinvolta in tutto questo a causa della sua stessa professione: lei stessa è una prostituta che viene avvicinata dal Dandi.

Patrizia è il nome d’arte del personaggio, per proteggere la sua identità. Il suo vero nome è Cinzia Vallesi.

La storia di Patrizia di romanzo criminale

Patrizia è una prostituta di Roma, che lavora nel quartiere di Esquilino.

Una sera le si avvicina il Dandi, con l’intenzione di usufruire dei suoi servigi.

A lei si interessa anche il commissario Scialoja, che la usa nel tentativo di stanare la banda.

Patrizia fa accordi coi servizi segreti, e li aiuta a spiare la banda accettando in cambio la loro protezione. Tuttavia, Patrizia si pentirà presto del suo accordo e confesserà di aver aiutato i servizi segreti al Dandi.

Dopo essere arrestata da Scialoja, ed essere abbandonata dal Dandi, aiuta il commissario a trovare il boss mafioso.

Il Dandi la ritrova ad Ancona e perseguita, e lei, capendo di non avere altra scelta e di non voler rinunciare alla sua vita lussuosa, decide di sposare il boss mafioso.

Il Dandi verrà quindi sorpreso da un agguato dove incontrerà la morte. Solo a questo punto, Patrizia potrà tornare a vivere la sua vita.

Patrizia nel film di Michele Placido

Dal romanzo è stato tratto un film dall’omonimo nome.

Il film è diretto da Michele Placido, ed è stato pubblicato nel 2005. La casa di distribuzione è la Warner Bros.

Il film dura circa 174 minuti in versione integrale, e appartiene al genere Drammatico – storico.

Il personaggio di Patrizia viene interpretato da Anna Mouglalis, un’attrice e modella francese.

Anna Mouglalis ha interpretato diversi film in Italia, tra cui “Sotto falso nome” di Roberto Andò, “Mare Nero” di Roberta Torre, e “Il giovane favoloso” di Mario Martone.

La Patrizia di Anna Mouglalis è una donna forte, ambiziosa, che non si lascia abbattere da niente e da nessuno, e proprio come il personaggio descritto da Giancarlo De Cataldo, è in grado di badare a sé stessa anche nelle situazioni più difficili.