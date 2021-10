Perché acquistare un congelatore a pozzetto

La scelta del congelatore è importante perché si tratta di un elettrodomestico utilissimo per ogni attività di ristorazione. Tra i vari modelli un’ottima soluzione sono i congelatori a pozzetto che permettono di conservare grandi quantità di cibo, oggi acquistabili anche online come il congelatore a pozzetto disponibile su Ristosubito.com.

Il primo dubbio quando si decide di acquistare un congelatore è se è meglio scegliere il modello in orizzontale appunto a pozzetto o quello verticale come il classico frigorifero per intenderci. Quest’ultimo occupa più spazio e la ricerca dei prodotti al suo interno è più complicata ma può essere spostato facilmente grazie alle rotelle e spreca meno energia.

Il congelatore verticale invece è dotato di cassetti estraibili per suddividere gli alimenti rendendoli ben visibili e accessibili, allo stesso tempo però i cassetti limitano lo sfruttamento dello spazio interno e allungano il tempo di apertura causando più consumo di energia.

Ottima scelta rappresentano i congelatori “no frost”, ossia niente brina: nell’apparecchio c’è un ventilatore sempre funzionante che fa circolare l’aria fredda all’interno, più alcune resistenze, dette di sbrinamento, che funzionano per alcuni minuti; questi accessori eliminano l’umidità e riducono drasticamente la formazione di brina sulle pareti e sulle confezioni dei prodotti.

Nella scelta dell’apparecchio c’è da considerare anche il consumo di energia elettrica che per legge deve essere indicato su un’etichetta con una lettera che va dalla A alla G. Le prime tre lettere A, B e C, garantiscono il miglior isolamento termico e quindi consumi più bassi fino al 50%. Ricordiamoci di tenere presente ci troviamo in una zona fredda o calda e scegliere quindi l’apparecchio secondo la “classe climatica”. La classe “T” indica che una macchina che funziona con temperature esterne fino a 43 gradi, “ST” fino a 38 gradi e le classi “SN” o “N” fino a 32 gradi.

Congelatore a pozzetto: come sceglierlo

Una delle prime caratteristiche da prendere in considerazione per scegliere il congelatore a pozzetto è senza dubbio la capienza, i modelli più grandi arrivano anche a 500 litri di capienza adatti quindi ad una famiglia numerosa o ad attività commerciali che necessitano di conservare grandi quantità di cibo. Anche i consumi di un freezer a pozzetto vanno tenuti in considerazione, infatti rispetto ad un congelatore verticale il congelatore orizzontale consuma meno. Per evitare grandi consumi bisogna scegliere una classe energetica alta da A in su, e risparmiare in questo modo diverse decine di euro ogni anno.

Un’altra caratteristica da considerare consiste nella tecnologia di congelamento, è sempre meglio optare per un congelatore no frost che impedisce la formazione della brina ed aiuta a mantenere la temperatura sempre costante.

I congelatori orizzontali inoltre possono avere delle funzioni aggiuntive come quella del congelamento rapido che limita gli sbalzi termici; molto comoda anche la funzione di sbrinamento automatico per evitare di dover pulire ogni anno il congelatore a pozzo. La memoria tampone è un’altra funzione estremamente utile che prevede lo scongelamento del cibo in caso di blackout mantenendo la temperatura per un massimo di 70 minuti circa evitando il deterioramento del cibo.

Inoltre considerate anche se il congelatore a pozzetto è dotato o meno di illuminazione interna, una funzione comoda soprattutto quando il cibo che stiamo cercando si trova in fondo, e la valvola di sfiato che permette di evitare al massimo gli sbalzi termici e quindi consente di operare il massimo risparmio sui consumi.