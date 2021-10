L’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini è un’importante azienda nel settore dei servizi di assistenza ai pazienti di Roma.

La sede principale dell’azienda è a Roma, e si trova precisamente nel quartiere Gianicolense. Si tratta di un’azienda ospedaliera pubblica, che opera nel settore della sanità per fornire assistenza ai pazienti attraverso i suoi servizi.

Storia dell’azienda

La storia dell’azienda comincia nel 1919, quando l’allora sindaco di Roma Ernesto Nathan, insieme all’amministrazione comunale, decisero di avviare i lavori di costruzione. Il nome inizialmente era Ospedale della Vittoria, solo più avanti gli fu dato il nome di San Camillo Forlanini.

I lavori furono più volte interrotti per mancanza di fondi, poiché i costi per lavorare su terreni collinosi non erano indifferenti. Nel 1927 ripresero e lavori, e furono sovvenzionati da Benito Mussolini in persona. In totale furono stanziate ben 42 milioni di lire. L’architetto Emanuele Caniggia subentrò al precedente ingegnere Domenico Caterina, assumendosi l’incarico del progetto e della direzione dei lavori. Caniggia lavorò alla costruzione dell’Ospedale dal 1928 fino al completamento dei lavori nell’ottobre dell’anno successivo.

Dopo la seconda guerra mondiale, questo ospedale divenne un punto di riferimento per curare sia gli invalidi di guerra, sia tutti i civili. In questo periodo il nome fu cambiato in Ospedale San Camillo de Lellis, in quanto quest’ultimo era il santo protettore di tutti i malati. La struttura era suddivisa in sei padiglioni: tre di medicina e tre di chirurgia.

Negli anni Cinquanta furono aggiunti altri tre padiglioni: uno di traumatologia, uno di pediatria e uno di cardiochirurgia. Con l’evolversi delle scoperte in campo medico, però, dovette evolversi anche l’ospedale, e nel decennio successivo aggiunse altri due padiglioni: l’unità coronarica, e il reparto di rianimazione.

L’ospedale inglobò a sé altre due strutture: l’ospedale Spallanzani, e il San Carlo Forlanini. La struttura divenne proprietà del Lazio, e l’azienda prese il nome con cui la conosciamo oggi: San Camillo Forlanini.

Servizi dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, e contatti

L’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini è un vero e proprio colosso della sanità del Lazio, e ogni anno si occupa di diverse migliaia di pazienti. Nel 2020 ha effettuato 54 trapianti di organo, 4 trapianti di tessuti oculari, 14 trapianti di cellule staminali emopoietiche, ha gestito più di 6800 ricoveri, e ha effettuato un migliaio di operazioni chirurgiche.

Oggi, l’ospedale Forlanini è dotato di: sale parto, sale operatorie, reparto rianimazione, terapie intensive e Pronto Soccorso. Vi sono, inoltre, reparti di degenza di medicina interna, reparti di degenza di medicina specialistica, radiologia, tac, risonanza magnetica, laboratorio di analisi, laboratorio di biochimica, laboratorio di virologia e microbiologia. L’ospedale è dotato anche di un centro trasfusionale. Vi sono infine i reparti di medicina interna e specialistica, oltre che a quelli di chirurgia, psichiatria, psicologia e assistenza sociale.

L’ospedale è specializzato in trapianti di organi e di cellule, servizi di odontoiatria, e disturbi alimentari.

Chi ha bisogno di informazioni può chiamare il numero: 0658703011/3019 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14.