Eurovita è il numero uno nel settore delle assicurazioni per la vita. La compagnia, infatti, si distingue per la sua specializzazione nel campo, e per accontentare il cliente, offre un numero elevato di prodotti, e risponde ad ogni esigenza di risparmio e d’investimento. La loro missione è quella di soluzioni flessibili per i clienti, e laddove possibile personalizzabili, in modo da soddisfare il cliente in ogni suo bisogno, e ad aiutarlo a trarre i migliori vantaggi dalla propria assicurazione.

L’azienda si occupa anche di previdenza sociale, investimenti, e protezione di partner e clienti.

Insomma, Eurovita assicurazioni è l’azienda perfetta a cui affidare il proprio futuro, ed essere sicuri che loro lo costruiranno su misura. Tutto ciò è possibile anche grazie alla loro grande distribuzione, poiché i loro prodotti sono collocati in diversi canali di distribuzione. I suoi prodotti sono, infatti, distribuiti da più di undicimila promotori, e 150 agenti. In più, è possibile rivolgersi a uno dei 2500 sportelli bancari distribuiti sul territorio.

Eurovita assicurazioni: i prodotti

Eurovita offre prodotti in tema di previdenza, risparmio, e protezione. Vi sono inoltre tantissime soluzioni di investimento, come Advice Unit, distribuito da Fineco, e permette di scegliere tra una selezione di fondi, attraverso un prodotto assicurativo unit linked. Eurovita Focus Gestione Advice, invece, è un piano di risparmio, gestito sempre da Fineco. Per quanto riguarda il piano di previdenza, Eurovita offre Pensione Domani, e fa accantonare al cliente una certa cifra periodica fino al pensionamento. Questi, però, sono solamente alcune delle numerose soluzioni che Eurovita assicurazioni propone ai suoi clienti. L’intera gamma può essere consultata nella sezione “i nostri prodotti” del loro sito.

I canali di distribuzione di Eurovita assicurazioni

Eurovita s’impegna a raggiungere i suoi clienti con ogni canale possibile. Con questa azienda, non dovrete impazzire per contattare un operatore, oppure per ricevere informazioni riguardo alla vostra polizza sulla vita.

Sul loro sito, infatti, vi è un’area clienti dove poter ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Se ancora non bastasse, il cliente può rivolgersi ad un servizio clienti di qualità, dove un operatore sarà più che disponibile a risolvere ogni suo dubbio e ogni problema. Inoltre, la compagnia mette a disposizione numerose agenzie assicurative sparse su tutto il territorio nazionale, e diversi partner distributivi con cui trovare la giusta soluzione di investimento, risparmio, previdenza, tutela e protezione dell’assicurato.

Sede legale e contatti

Eurovita assicurazioni ha la sua sede legale a Milano, e precisamente in Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13.

Chi avesse bisogno di rivolgersi direttamente ad un Agente assicurativo Eurovita, può recarsi o prendere appuntamento in una delle numerose filiali sparse su tutto il territorio nazionale. Per trovare quella più vicina a voi, è sufficiente andare nella sezione “Agenzie assicurative” del sito ufficiale Eurovita. Chi necessita del servizio clienti, invece, può chiamare comodamente il numero 035.8032572, oppure scrivere all’indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it.