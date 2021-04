Le arti marziali non sono uno sport solo maschile. Tantissime lottatrici ce lo dimostrano ogni giorno, vincendo un incontro dopo l’altro. Felice Herrig è una campionessa di arti marziali miste, e kickboxer statunitense. Oggi combatte nei pesi paglia per l’organizzazione UFC. La categoria dei pesi paglia è dedicata a quei kickboxer che pesano dai cinquantadue chili in giù.

Come molte altre sue colleghe ha partecipato al Reality Show “The Ultimate Fighter” nel 2014.

Le sue specialità sono il Muay Thai e la Kickboxing, inoltre, abile sia nel combattimento in piedi che in quello a terra.

Felice Herrig è alta un metro e sessantatré e pesa cinquantadue chili.

Biografia della star indiscussa delle arti marziali

Felice Herrig è nata il 18 settembre del 1984 a Buffalo, nello stato dell’Illinois negli Stati Uniti. Il suo nome di battesimo è Felice Nicole Herrig, e dopo il diploma alla Buffalo Grove High School. cominciò subito la sua carriera nelle arti marziali. Precisamente cominciò a combattere nel 2009. In passato aveva un fratello più piccolo, che purtroppo, però, morì di cancro all’età di due anni. Felice ha avuto in tutta la sua vita una sola relazione, che non è finita bene. Da allora non ha più frequentato nessuno, ed oggi il suo unico amore è la sua carriera. Il suo soprannome è Lil Buldog, e su instagram ha ben quattrocinque mila follower.

La carriera di Felice Herrig

Felice Herrig entra a far parte della UFC l’11 dicembre del 2013. In quella stessa occasione scopre di essere tra i partecipanti del Talent Show The ultimate Fighers, e precisamente nella ventesima edizione. Qui sconfigge la rivale Heather Jo Clark nel round preliminare. Il round successivo, però, lo perde contro Randa Markos per sottomissione. Verrà eliminata dal programma subito dopo. Il 21 agosto 2005, a Orlando, la Herrig sconfisse Terri French, il che le permise di diventare campionessa del torneo IKF North American Classic Amateur Full Contact Rules.

Nel 2008, invece, sconfisse Katie Meehan, e vinse l’International Kickboxing Federation Pro Muay Thai United States Bantamweight Title. In tutto Felice Herrig ha fatto ventitré incontri nel corso della sua carriera delle arti marziali miste, di cui quattordici vittorie, e nove perdite. Tra le quattordici vittorie vi sono una vittoria per Knockout, e quattro per sottomissione, mentre le rimanenti sono tutte vittorie per decisione arbitrale. Nella carriera di kickboxing, invece, ha vinto ventitré incontri su ventotto. Oggi, Felice Nicole Harrig combatte ancora nella UFC da Crystal Lake nel centro di allenamento Team Curran.