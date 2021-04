Se vuoi visitare la Grecia nella prossima estate è meglio cominciare a quali luoghi vedere. La Grecia è unica, solare e molto accogliente ecco perché è perfetta da visitare in estate. Qui, potrai affrontare tante avventure, visitare città storiche, oppure semplicemente tuffarsi nel mare più blu d’Europa. Scegli tra numerosi luoghi incantevoli i tuoi preferiti, quelli che devi assolutamente vedere la prossima estate.

Visitare la Grecia: Atene

Atene è una delle città più antiche al mondo, la cui storia si può toccare con mano grazie ai suoi antichi monumenti.

Se sceglierai Atene come prima tappa del tuo tour, la prima sosta che devi assolutamente visitare è l’Acropoli. Qui, infatti, è possibile visitare il Partenone, ovvero il tempio più importante della città dedicato alla dea Atena.

La seconda tappa è sicuramente il Museo Archeologico Nazionale con la sua collezione di antichità greche.

Dopo tanta storia, perché non riposarsi all’aria aperta? Il Giardino Nazionale è perfetto per rilassarsi e concedersi una pausa per ricaricare le batterie, in questo modo potrai affrontare con energia nuova la seconda tappa del tuo tour.

Il viaggio in Grecia continua con la Malvasia

Si tratta di una città fortificata a sud del Peloponneso, situata su un’enorme roccia collegata alla penisola attraverso un’unica strada. La Malvasia ha un aspetto medievale, con vicoli lastricati e piccole case antiche.

Il vero punto forte di questa città, però, è la fortezza della città alta: da qui è possibile godere di una vista mozzafiato poiché è a picco sul mare.

Visitare la Grecia: tappa a Olimpia

A Olimpia si celebrarono i primi giochi olimpici nel 776 a.C., e furono interrotti nel 393 dall’imperatore Teodosio. In questo intervallo di tempo, i giochi olimpici furono celebrati ogni quattro anni nel periodo estivo, ovvero ogni olimpiade (misura di tempo dell’antica Grecia per indicare un intervallo di quattro anni). I segni di questa tradizione sono ancora ben evidenti nella città di Olimpia: qui, infatti, è possibile visitare lo stadio originale, i resti del tempio di Zeus, lo studio di Fidia, la palestra degli atleti, il Museo Archeologico di Olimpia, e il Museo dei Giochi Antichi. Grazie a questi luoghi d’interesse, potrai conoscere la storia dei giochi olimpici, oltre che l’importanza di Zeus per gli antichi greci. Inoltre, avrai modo di scoprire numerosi reperti archeologici rinvenuti nella zona archeologica.

Cosa vedere in Grecia: Meteora

Se decidi di visitare la Grecia, Meteora è senz’altro una tra le cose da vedere. Durante questa quarta tappa del tour potrai subito notare delle rocce verticali che spiccano e si innalzano verso il cielo. queste rocce naturali, dovute a movimenti vulcanici, sono ciò che rendono speciale meteora. La città, inoltre, è caratterizzata dalla presenza di sei monasteri, tutti collocati sulle cime di queste conformazioni naturali, e raggiungibili attraverso lunghe scalinate medioevali. I sei monasteri sono:

Moni Agia Trieada;

Moni Agias Varvaras Rousanou;

Moni Megalou Meteorou

Moni Varlaam;

Moni Agiou Nikolaou;

Moni Agiou Stefanou.

Santorini: un piccolo tesoro in Grecia

Santorini è l’ultima tappa di questo tour in Grecia. Si tratta di un’isola vulcanica, caratterizzata dalla sua laguna marina interna, e dall’ampio cratere situato a sud-ovest. L’isola è tutta assolutamente meravigliosa, ma se bisogna scegliere una sola città, vince sicuramente il suo capoluogo Fira. Questa piccola cittadina è infatti caratterizzata da edifici dei colori tipici greci, ovvero il bianco e il blu, da chiese col tetto a cupola, porte degli edifici di colore azzurro, e vicoli lastricati. In più, il suo porto ha un fascino davvero un fascino irresistibile, raggiungibile solo tramite la funivia oppure cavalcando un mulo, l’animale simbolo dell’isola.