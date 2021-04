Mal di testa e occhiali da lettura: perché succede?

Indossando gli occhiali da lettura, da vista e talvolta anche da sole, può succedere che si presenti il mal di testa. Ciò avviene in molte persone e si manifesta quando gli occhiali sono inadeguati alle proprie esigenze e non corrispondono alla gradazione mancante. Il mal di testa si presenta, quando non si riesce ad avere una buona visione perché gli occhiali che si indossano non lo consentono.

Perché si presentano queste problematiche?

Indossare un paio di occhiali sbagliato può anche portare a conseguenze serie, come stress e affaticamento visivo per gli occhi che devono svolgere un maggiore sforzo, a cui si possono aggiungere anche dolore al collo, visione doppia, sensazione di vertigini e capogiri, bruciore e lacrimazione agli occhi. I motivi per cui si presentano questi possibili disturbi visivi possono essere principalmente quattro:

gradazione errata: in questo caso ci si riferisce agli occhiali da lettura e da vista graduati. Nel caso in cui la gradazione fosse eccessiva o ridotta, l'affaticamento della vista potrebbe procurare non solo mal di testa ma anche nausea e vertigini. Sarà quindi necessario effettuare un controllo da uno specialista per capire la problematica e acquistare un paio di occhiali su misura;

cattiva qualità delle lenti: è importante che i nostri occhi siano protetti dai raggi UV, dalla luce blu dei dispositivi come smartphone o PC. Gli occhiali che siano da sole o antiriflesso, servono proprio da protezione e dispongono di apposite lenti adatte a filtrare i raggi UV e la luce blu, radiazioni che l'occhio non riesce a mettere a fuoco sulla retina.

Consigli utili

In generale, per evitare che le lenti possano provocare mal di testa è necessario trovare una montatura che si adatti al proprio viso, sia come peso che come forma, ma anche scegliere lenti di qualità che possano filtrare i raggi dannosi e la luce, consentendo agli occhi di non sforzarsi. Una prima indicazione è quella di rivolgersi a persone esperte per essere consigliati sulla qualità delle lenti e verificare la presenza del marchio CE.

Successivamente individuare la colorazione della lente, in base alle proprie necessità. Tra le colorazioni più apprezzate ci sono quelle che tendono al giallo, capaci di filtrare le radiazioni UV senza oscurare il paesaggio, e quelle marroni grigio-verdi. Entrambe queste lenti hanno la caratteristica di non cambiare i colori e sembrano essere in grado di proteggere dalla luce intensa. Infine, è importante anche soffermarsi sulla purezza delle lente, ciò lo si può verificare con un movimento circolare, accertandosi che l’immagine riflessa non venga mai distorta. Ricorda: prima di acquistare una lente, chiedi sempre il parere di un esperto.