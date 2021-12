Imbiancatura delle pareti: come dipingere la propria casa? Con quali criteri scegliere i colori?

L’imbiancatura delle pareti è una delle fasi più importanti durante la ristrutturazione o la costruzione di una casa. Spesso, però, nascono diversi dubbi in merito alla scelta dei colori da utilizzare: l’errore è dietro l’angolo e, nonostante un risultato poco soddisfacente possa essere riparato sin da subito, è meglio non incorrere in un problema di questo tipo. Come fare, quindi, per dipingere al meglio casa scegliendo i colori perfetti per noi? Facciamo un po’ di chiarezza!

Dipingere casa, tendenze cambiate nel tempo

Fino a qualche anno fa, scegliere come dipingere la propria casa era un’operazione molto più semplice di quanto, invece, accade oggi. Il motivo è subito chiaro: ad un numero limitato di colorazioni se ne sono aggiunte molte altre!

Il colore delle pareti, difatti, è una tra le principali tendenze decorative in ambito domestico. Prima, però, si prediligeva una sola tinta e per lo più si trattava di varianti di colore neutro, tra i beige e i grigi, che erano in grado di trasmettere una certa eleganza senza, però, pretendere troppo! I colori più vivaci venivano considerati come un qualcosa da evitare dato che si credeva, erroneamente, che colori troppo forti potevano contribuire ad alterare le percezioni dello spazio.

Ogni ambiente di casa può avere, in termini di colori, le proprie esigenze da attribuire, più che altro, alla loro funzione principale. Il soggiorno, ad esempio, serve a rilassarci o accogliere i nostri ospiti ed è per questo che è compatibile con varie colorazioni. Bene il rosa, così come il verde, il blu e tutte le tonalità neutre. Via libera, quindi, alla fantasia! In cucina, invece, è meglio non scegliere un colore troppo scuro: la tonalità preferita è il bianco che trasmette un’idea di pulizia. E che dire della camera da letto? I colori in questa zona di casa devono essere quanto più armoniosi possibile. Per gli adulti è preferibile utilizzare un tono freddo e rilassante per conciliare il sonno; per i bambini, invece, si può osare con colori più vivaci. Tra tutti il bagno è l’ambiente dove ci si può sbizzarrire di più!

Come scegliere i colori

Ma come si fa a scegliere i colori con cui dipingere casa? Occorre indubbiamente partire dal proprio gusto personale a cui associare, però, alcune semplice considerazioni sulle varie tonalità. Il bianco è il colore più scelto quando si deve dipingere casa. Un colore che dona pulizia e luminosità agli ambienti, specie alle cucine. Il blu ci ricorda il mare ed è un colore dalla grande profondità e magneticità. Si tratta di un colore in grado di farci concentrare al meglio e che può aiutarci a raggiungere il giusto equilibrio interiore. Nella variante zaffiro è particolarmente indicato per il soggiorno mentre in quella dell’azzurrino è perfetta per le camere da letto (perché aiuta ad addormentarsi sereni).

Il rosa è uno dei colori più amati dai romantici e, in generale, da chi ama gli stili più classici. È l’ideale per le camere da letto (nelle tonalità più chiare) o nei soggiorni (in quelle più scure). Il verde è una tinta per pareti che esprime vita ed armonia. Come abbiamo già visto per il rosa, meglio i toni più chiari per l’angolo notte ed uno più scuro per quello living. Altro colore molto utilizzato è il grigio: nonostante alcuni lo considerino piatto e monotono, trova largo impiego in tutti gli ambienti di casa a cui conferisce, invece, discrezione, stabilità e accoglienza.