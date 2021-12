Quiz sul cibo: ecco alcuni esempi e modi originali per fare le domande

Desideri creare un quiz sul cibo, ma non sai da dove cominciare? Se hai un ristorante, un bar o vendi prodotti tipici della tua regione, potresti utilizzare i quiz sul cibo per attirare nuovi clienti sul tuo sito web.

I quiz sono uno degli intrattenimenti online che attirano il maggior numero di visite e di clic, ma crearne di originali non è semplice. Commettere errori, fare domande troppo banali o, al contrario, troppo complesse, e copiare da altri sono tutte pratiche che dovresti evitare.

Per realizzare un quiz interessante e originale devi incuriosire, invogliare a proseguire e alternare domande complesse ad altre più semplici. Vediamo qualche esempio.

Domande sui prodotti tradizionali

Tra le domande sui cibi che potresti inserire nel tuo quiz vi sono sicuramente quelle riguardanti i cibi tradizionali.

Potresti indicare il nome di un alimento, ad esempio di un dolce, e domandare di quale Paese o di quale regione italiana è tipico; oppure potresti impostare la domanda in modo da richiedere una risposta secca: sì o no.

Vediamo un esempio:

Le paste di Meliga sono biscotti tradizionali: del Piemonte, della Liguria, del Veneto.

I brownies sono dolci tipici della Francia? Sì o no.

Nel primo caso la risposta corretta è “Piemonte”, nel secondo caso è “no”, in quanto i brownies sono dolci tipici americani.

Alimenti con storie particolari

Alcuni cibi hanno alle spalle storie davvero originali.

Basti pensare ai cornflakes, nati per caso da un errore dei fratelli Kellogg, i quali, a quanto sembra, avevano dimenticato dei cereali sul fuoco, rendendoli talmente duri da essere immangiabili.

Oppure al ketchup, inventato nel 1830 dal dottor John Cook Bennett come medicinale contro l’ittero, l’indigestione e la diarrea!

Inserendo nel tuo quiz domande di questo tipo potresti incuriosire i partecipanti, i quali saranno invogliati ad arrivare alla fine del test per leggere le risposte esatte con relativa spiegazione.

Domande sugli ingredienti esatti di ricette famose

Se desideri declinare il tuo quiz in chiave culinaria, potresti inserire qualche domanda relativa agli ingredienti delle ricette.

In questo caso, il nostro consiglio è quello di scegliere ricette popolari, di quelle che più o meno tutti conosciamo, ma che a volte vengono realizzate in modo non proprio corretto.

Un caso su tutti? La pasta all’amatriciana. Si tratta di una ricetta nota, ma spesso si commettono errori.

Potresti ad esempio indicare quattro ingredienti e domandare qual è l’intruso, oppure chiedere di indicare l’unico corretto tra quelli indicati.

Ecco l’esempio:

Quale dei seguenti ingredienti non va messo nella pasta all’amatriciana? Guanciale, pecorino, salsiccia, pomodori pelati;

Quale dei seguenti ingredienti serve per fare la pasta all’amatriciana? Salame, provolone piccante, guanciale, aglio.

Nel primo caso, l’intruso è la salsiccia; nel secondo l’unico ingrediente corretto è il guanciale.

Altre domande

Con un po’ di fantasia, è possibile trovare un’infinita di domande originali da fare sui cibi.

Potresti ad esempio domandare che differenza c’è tra due alimenti simili, come l’olio d’oliva e quello extravergine oppure tra la crema pasticcera e la crema inglese.

Un altro tipo di domanda potrebbe riguardare la natura del cibo: il pomodoro è un frutto? Il miso è un condimento, un cereale o una bevanda?

Insomma, l’unico limite è la tua fantasia! Sbizzarrisciti, ma ricordati di alternare sempre domante con differenti livelli di difficoltà.