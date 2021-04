Lena Ovchynnikova è un atleta di arti marziali miste che gareggia nella divisione pesi piuma, nel kickboxing e nella divisione pesi mosca MMA. Lena è una giovanissima campionessa, gioca per la Union Gym. Il suo soprannome è Hunter, ed è alta 1 metro e 67, e pesa soltanto 57 chili.

Carriera di Lena Ovchynnikova

Attualmente, Lena Ovchynnikova combatte a BELLATOR MMA (Chicago) nella squadra Union Gym praticando Muay Thay, kickboxing e arti marziali miste (pesi leggeri). BELLATOR è un organizzazione statunitense di arti marziali miste, è considerata la seconda più grande federazione di MMA degli Stati Uniti dopo la UFC. BELLATOR che significa guerriero in latino, per i suoi incontri, utilizza una gabbia circolare dove vengono trasmessi negli Stati Uniti su SPIKE TV, mentre in Italia su DMAX.

Nel 2016 Lena firma il contratto con BELLATOR MMA pareggiando i suoi primi quattro incontri nella promozione.

Lena è la campionessa mondiale dei pesi piuma WBC MUAYTHAI World Feather Weight ed ex campione mondiale dei pesi mosca.

Lena è diventata famosa con kickboxer amatoriale e combattente di MUAY THAY vincendo medaglie in vari campionati nazionali, europei e mondiali. Nel 2009 ha vinto il campionato orientale del super Gallo femminile ISKA. L’anno successivo ha VINTO”CINTURA WORLD KICKBOXING FEDERATION (WKF) e WORLD Super BANTAMWEIGHT femminile secondo le regole del kickboxing e della MUAY THAY.

Le vincite del kickboxing sono 20. Mentre nelle arti marziali miste ha totalizzato 18 vincite: 12 vinte, 1 per knockout, 8 per sottomissione, 3 per decisione unanime.

Vita privata di Lena Ovchynnikova

Nata il 22 aprile 1987 Dnipropetrovsk, Lena Ovchynnikova vive a Leopoli, in Ucraina con il marito Viktor Lazurko sposato nel 2015. Viktor, oltre ad essere suo marito, è il suo allenatore in diverse discipline di arti marziali. Non hanno figli e entrambi si sostengono a vicenda per qualsiasi cosa, anche nel mondo del lavoro.

Lena non si trova mai in controversia per scandali, poiché è sempre impegnata con il suo lavoro e si tiene lontana dal gossip. Lena è anche chiamata dagli amici HUNTER (cacciatore), complice anche il suo fisico imponente e statuario.

Curiosità su Lena

La campionessa del mondo ha tantissime passioni al di fuori dei suoi combattimenti: le piace camminare con il suo cane, e le piacciono i cavalli. Infatti sui social, la si vede spesso con un cavallo bianco, oppure assieme al suo cane. Ha inoltre dei post con in cui è in sella ad una motocicletta poiché quando ha tempo libero ne approfitta per girare con la sua moto e vedere gli itinerari più belli. Lena è molto seguita sui social: Twitter, Facebook, e Instagram. In un post del 18/10/2017 invitava i suoi fan a Bergamo per partecipare ad un suo seminario su MUAY THAY E KICKBOXING

Nel giorno del suo scorso compleanno, Lena ha festeggiato sui social presentandosi con uno specifico regalo che ha ricevuto : una motosega. È un regalo molto insolito, ma che lei ha gradito.