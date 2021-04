Ananas: proprietà ed effetti benefici, integratori e possibili controindicazioni

L’ananas è un frutto esotico a cui vengono attribuite numerose proprietà e possibili effetti benefici. In particolare viene utilizzato in cosmetica per la sua possibile azione rinfrescante, drenante e in cucina per la sua possibile azione che sembra essere in grado di aiutare a favorire i processi digestivi, come coadiuvante di diete dimagranti sotto forma di integratore alimentare e per la preparazione di gustose ricette.

Questo frutto contiene poche calore e infatti, il suo consumo viene consigliato all’interno di diete ipocaloriche perché può aiutare a regolare il senso di sazietà. Possiede al suo interno numerose vitamine, sali minerali e per questo utilizzato anche per aiutare a contrastare cellulite e ritenzione idrica.

Andiamo a vedere nello specifico quali sono le sue principali peculiarità, che proprietà e possibili effetti benefici può avere, le modalità di utilizzo e quali controindicazioni può avere.

Caratteristiche dell’ananas

L’ananas è un frutto che veniva già nei tempi antichi utilizzato nei banchetti più lussuosi per il suo particolare sapore, dolce ma anche aspro, e ricco di proprietà con possibili effetti benefici sulla nostra salute. L’ananas può aiutare a contrastare diverse patologie, e per questo usato come ingrediente di formulazioni interne di integratori alimentari, da associare a regimi alimentari detox e ipocalorici.

Proprietà e possibili effetti benefici

L’ananas possiede tantissime proprietà che sembrano essere in grado di rilasciare possibili effetti benefici sul nostro organismo. Proprio per questi motivi, viene spesso utilizzato come ingrediente all’interno di formulazioni naturali, in quanto sembra essere un buon coadiuvante di terapie farmacologiche e regimi alimentari personalizzati. Nello specifico può avere proprietà:

depurative: in quanto può aiutare a favorire la digestione soprattutto a seguito di pasti abbondanti e ricchi di proteine;

di vasodilatatore: in quanto contiene principi attivi che possono agire sui vasi sanguigni cercando di aiutare a contrastare infiammazioni e dolori.

Tra i principali effetti benefici possiamo evidenziare che:

può apportare benefici al cuore: in quanto contiene la vitamina C, che può aiutare a contrastare diverse patologie;

può aiutare a contrastare l'asma, la tosse, coliti e diarrea;

può aiutare a favorire la digestione: grazie al buon contenuto di acqua e fibre, che possono essere utili per aiutare a contrastare la stitichezza e a regolare il tratto digestivo.

Integratori a base di ananas

Controindicazioni e possibili effetti collaterali

L’ananas non sembra avere particolari controindicazioni, ma tuttavia è possibile che si verifichino degli effetti indesiderati in coloro che sono allergici o intolleranti alla graminacee, al lattice e al polline. In questi casi si consiglia di consumare con moderazione l’ananas. Viene sconsigliato il consumo, invece, in presenza di ulcera peptica, a coloro che seguono terapie farmacologiche per sciogliere il sangue e nei soggetti ipertesi.

Per quanto riguarda invece, la somministrazione di integratori alimentari a base di ananas è opportuno leggere attentamente il foglietto illustrativo nel quale è riportata la lista completa degli ingredienti contenuti all’interno delle compresse o della formulazione liquida. Tra gli effetti collaterali più comuni possono verificarsi: mal di stomaco, vomito, alterazioni del ciclo mestruale, irritazione delle mucose.