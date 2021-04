Dublino è una città ricca di fascino, capitale d’Irlanda, che attira turisti da tutto il mondo per le sue case colorate, il verde e i giardini e i suoi pub. Ha un clima tipico oceanico, con precipitazioni diffuse e venti frequenti. Il periodo ideale per visitarla va da maggio ad agosto, quando si può favorire di un clima piuttosto mite, e precipitazioni più contenute e meno frequenti.

Dublino vanta di numerose architetture civili e religiose, anche se il luogo d’interesse più visitato è la Guinnes Storehouse, la storica fabbrica della birra, risalente al 1759, oggi adibita come museo.

Dublino: cosa vedere

La Cattedrale di Cristo e la Cattedrale di San Patrizio sono due luoghi di interesse da non perdere. La prima, risalente al 1870, è stata ristrutturata nel XIX secolo, ed ospita un museo sulla storia vichinga e medievale della città.

Vi sono poi numerosi monumenti civili da vedere, come la City Hall, il palazzo del parlamento irlandese, i four Courts, e l’Abbey Theatre. Di notevole importanza vi è anche il Trinity College, l’università più prestigiosa di tutta l’Irlanda, e il monumento della Luce, una torre d’acciaio alta 120 metri.

Il Temple Bar è il cuore pulsante di Dublino, un quartiere ricco di locali storici e pub. Vi è poi la Grafton Street, ovvero la via dello shopping.

Infine, gli appassionati non possono perdersi la Guinness Storehouse, un museo alto sette piani che mostra come si è evoluta nel tempo la celebre birra irlandese.

Dublino: dove dormire e come arrivare

Se desideri visitare Dublino senza spendere una fortuna, puoi pernottare al The Gate Hotel. Pagando soltanto 50 € a notte, puoi dormire a pochi passi dal centro, 350 metri per la precisione, e usufruire di numerosi confort offerti dall’albergo. L’hotel, inoltre, si trova a 200 metri dalla fermata del bus, e a 5 minuti a piedi dai negozi di Henry Street.

Chi non si preoccupa dei costi può invece prenotare una stanza al Clontarf Castle Hotel per 99€ a notte. Questa struttura è situata in un vero e proprio castello dell’XI secolo, con stanze lussuose e un ristorante a cinque stelle. L’hotel dista soltanto dieci minuti a piedi dal centro storico, e circa 950 metri dalla stazione ferroviaria di Killester.

Per raggiungere Dublino è consigliabile prendere l’aereo, poiché si tratta del mezzo più comodo e veloce per arrivare. Prenotando il volo con netto anticipo, si possono trovare voli con Ryanair o Aer Lingus da circa 70€.

I viaggiatori avventurosi possono partire anche da Cherbourg, in Normandia, e arrivare col traghetto fino a Dublino. Si tratta di una soluzione un po’ più costosa, ma sicuramente più emozionante. Raggiungendo l’Irlanda col traghetto, infatti si ha il vantaggio di godere di una vista incredibile, e di poter aggiungere una piccola tappa in Francia nel proprio viaggio.