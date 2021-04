Progetti la prossima vacanza in Spagna? Perché non andare a Siviglia, e godere della sua meravigliosa architettura sia medievale che contemporanea? Siviglia è il capoluogo dell’Andalusia, situata nell’area sud-occidentale della penisola iberica. È una delle città più grandi della Spagna, e sorge sul fiume Guadalquivir.

Qui si trovano numerosi luoghi di interesse turistico e monumenti, come la Cattedrale, la Giralda, le Alcázares, e l’archivio delle Indie. La città gode di un clima mediterraneo, con temperature gradevoli per tutto l’anno. Tuttavia, i mesi migliori per visitarla sono maggio e giugno, quando le temperature si aggirano intorno ai quindici o venti gradi, e il periodo delle precipitazioni è terminato. Per visitarla tutta è consigliabile fermarsi qui per almeno una settimana.

Cosa vedere a Siviglia

A Siviglia vi sono numerosi monumenti ed edifici storici da non perdere. Uno di questi è la Setas de Sevilla, anche chiamata Metropol Parasol. Si tratta di una struttura di pergola, posta nella Plaza de la Encarnaciòn, realizzata in legno e cemento. La base del monumento ospita il museo archeologico Antiquarium, una sala spettacoli, e diversi ristoranti; intorno a questo, invece, si svolge il mercato tradizionale. Vi è poi la Giralda, la torre campanaria della cattedrale ricavata da un antico minareto della moschea. Questa torre è la testimonianza dell’epoca moresca, poiché è da qui che il muezzin chiamava in preghiera i fedeli. Accanto a questa sorge la cattedrale di Siviglia, progettata a pianta rettangolare in stile gotico, con quattro navate laterali e una centrale che unisce il coro con la Cappella Maggiore.

Le fortezze reali (las reales Alcázares) risalgono al periodo arabo, ristrutturate poi nel XII secolo. Ulteriori ristrutturazioni per volere di Pietro I di Castiglia hanno permesso la conservazione della struttura come è oggi, e quindi di mantenere in ottimo stato delle stanze interne, dei cortili e dei magnifici giardini, che sono testimonianza dell’arte andalusa.

Consigli su dove dormire

A Siviglia si possono trovare diversi hotel che permettono di pernottare anche a poco prezzo. All’hotel Alcobia, per esempio, si può dormire anche con 21€ a notte. Situato in posizione centrale, dista soltanto 2 chilometri dal Parco Maria Luisa e dalla Cattedrale.

Chi non si accontenta, invece, e vuole una soluzione più costosa, può alloggiare all’Hotel Casa Imperial con circa 90€ a notte. Posizionato anch’esso in posizione centrale, offre tutti i confort di cui si ha bisogno per fare una vacanza da sogno. Dista soltanto dieci minuti a piedi dalla Cattedrale, ed è collocato all’interno di un palazzo in tipico stile Andaluso.

Siviglia: come arrivare e voli low cost

Per raggiungere Siviglia si può prendere un volo diretto per l’aeroporto di Siviglia. In alternativa, imbarcandosi a Genova, si può arrivare fino a Barcellona con il traghetto. In questo caso, però, per raggiungere il capoluogo dell’Andalusia è necessario noleggiare un’auto. Questa soluzione è ottima per chi desidera fare un micro tour della Spagna, soffermandosi principalmente nell’area sud-occidentale. Chi ama guidare può anche decidere di raggiungere la città andalusa in macchina, tenendo in considerazione che si tratta di un viaggio di oltre 2000 chilometri. Su Skyscanner si trovano voli low cost, diretti o con scalo, a partire da 280€. Per esempio, il volo da Verona a Siviglia con Alitalia costa circa 310€.