Team Iron Man: chi sono gli alleati di Tony Stark?

Nel film della Marvel Captain America: Civil war, si assiste ad una lotta tra i Vendicatori, divisi nel Team Captain America, e Team Iron Man. Il film è ambientato subito dopo gli eventi accaduti nel film degli Avengers: Age of Ultron. All’inizio del film si vedono gli Avengers impegnati a proteggere il mondo, quando i politici decidono di indire un consiglio di amministrazione che gestisce gli interventi dei supereroi.

Tony Stark e Steve Rogers, dunque, cominciano a reclutare Avengers per continuare per conto loro a proteggere il mondo e combattere i malvagi nonostante la sfiducia dei politici. Tuttavia, quando queste due fazioni si incontrano, cadono inevitabilmente in una lotta senza sosta, dimenticandosi che tutti hanno lo stesso obiettivo, ovvero quello di difendere il mondo.

Il film trae spunto dai fumetti pubblicati nel 2006 dalla Marvel, ovvero dalla miniserie Civil War. Il film è diretto da Anthony e Joe Russo, ed è uscito nelle sale cinematografiche a maggio 2016.

Il team Iron Man è composto da quattro Avengers oltre a lui, e cioè da Visione, la Vedova Nera, War Machine, e da Spider Man, un giovane ragazzo che Tony incontra e recluta nella sua squadra per i suoi talenti.

1. Team Iron Man: Visione

Visione è interpretato da Paul Bettany. Tony Stark lo recluta nel Team Iron Man dopo la divisione dei Vendicatori. Si tratta di un androide creato con l’intelligenza J.A.R.V.I.S. Inoltre, la gemma della mente, una delle pietre dell’infinito, lo tiene in vita e tiene attiva la sua intelligenza artificiale.

2. La vedova nera nel Team Iron Man

Natasha Romanoff è un’ex spia dello SHIELD, e nonostante sia stata sempre fedele a Captain America, entra a far parte del Team di Tony Stark.

Crede fermamente che in tutto ciò che è successo anche gli Avengers hanno delle colpe e devono assumersi le loro responsabilità, e, a differenza di Steve Rogers, non pensa che il mondo sia soltanto bianco e nero.

3. War Machine

Lo interpreta Don Cheadle, ed è un ufficiale della U.S. Air Force. Da sempre War Machine è amico di Tony Stark, ed entra a far parte del Team Iron Man.

4. Peter Parker: il simpatico Spiderman di quartiere

Si tratta di un giovane adolescente che ha da poco acquisito degli strani superpoteri che somigliano alle abilità di un ragno. Peter Parker stringe amicizia con Tony Stark, il quale lo aiuta ad ambientarsi in questa nuova vita da Super uomo, e pertanto entra a far parte del suo Team.