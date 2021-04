Keto Light Plus: effetti benefici, modalità di utilizzo e principali caratteristiche dell’integratore

In commercio sta ottenendo un ampio successo commerciale Keto Light Plus, un nuovo integratore alimentare in polvere, utile per coloro che presentano problemi di deglutizione delle tradizionali capsule e compresse. Il prodotto è consigliato come ottimo coadiuvante di percorsi alimentari chetogenici, in presenza di patologie come sovrappeso e obesità.

L’integratore alimentare può essere utilizzato da coloro che seguono regimi alimentari che prediligono il consumo delle proteine, piuttosto che dei carboidrati, all’interno di abitudini quotidiane sane ed equilibrate e che sono soliti praticare della regolare attività fisica.

Molti esperti consigliano l’assunzione di Keto Light Plus ai propri pazienti, per via dei possibili effetti benefici che l’integratore sembra essere in grado di rilasciare sul metabolismo e sulla digestione, finalizzati al raggiungimento della chetosi e all’eliminazione di tutte quelle sostanze tossiche accumulate nell’organismo. Scopriamo insieme, quali sono le principali peculiarità di questo prodotto e come assumerlo.

Keto Light Plus a cosa serve?

Keto Light Plus è un integratore alimentare in polvere, un utile coadiuvante di percorsi alimentari finalizzati al dimagrimento di tipo chetogenico, ovvero a ridotto consumo di carboidrati e in favore delle proteine. Questa tipologia di regime alimentare, negli ultimi anni sta ottenendo una grande approvazione da parte di coloro che sono in sovrappeso e che lottano per l’accumulo del grasso in specifiche zone del corpo.

Il piano alimentare necessita del supporto di un esperto per essere redatto nel rispetto del proprio fabbisogno giornaliero. Prevede una limitazione dell’apporto dei carboidrati in favore delle proteine, in modo da potere aiutare a raggiungere i propri risultati per ritrovare la forma fisica e il peso ideale. Il nuovo integratore non necessita di una prescrizione medica per il suo acquisto ma è sempre consigliato chiedere consiglio al proprio medico.

Ciò che contraddistingue questo integratore da altri, è la praticità nell’utilizzo grazie alla comoda confezione a barattolo con chiusura salva freschezza, che consente di conservare tutti gli eccipienti senza alterarli, a temperatura ambiente. Come si può leggere sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, contiene una formulazione interna a base di ingredienti naturali scelti nel dettaglio da un team di esperti dell’azienda produttrice, prima di introdurre sul mercato il prodotto.

A chi è rivolto l’utilizzo di Keto Light Plus?

L’assunzione di questo integratore è consigliata a tutti coloro che sono alle prese con un regime alimentare chetogenico, consigliato da un esperto nutrizionista, che praticano regolare attività fisica, all’interno di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il piano alimentare keto sfrutta la riduzione del consumo di carboidrati per consentire all’organismo di produrre autonomamente il glucosio, che può aiutare ad aumentare anche il consumo dell’energia giornaliera.

La dieta keto consente all’organismo, inoltre, di produrre “corpi chetogenici” in quantità maggiore rispetto a quelli che vengono espulsi dai reni come scarto. Ti consigliamo di chiedere sempre il consiglio di un medico prima di intraprendere questo tipo di alimentazione, a cui associare eventualmente l’assunzione di Keto Light Plus.

Formulazione interna, vantaggi e possibili effetti benefici

Keto Light Plus è composto al suo interno, come affermato dall’azienda produttrice sul sito ufficiale del prodotto, da un mix di ingredienti naturali e non sembra contenere sostanze aggressive, coloranti e conservanti, OGM e sintesi chimiche.

L’integratore in polvere deve essere assunto come coadiuvante di un percorso finalizzato al dimagrimento, di diete chetogeniche, accompagnato da uno stile di vita sano e da una regolare attività motoria per potere beneficiare di numerosi possibili vantaggi. Il mix interno può essere utile:

per aiutare a raggiungere lo stato di chetosi da parte dell’organismo;

per aiutare a sostenere le funzioni del metabolismo;

per aiutare a contribuire nei processi di eliminazione delle sostanze tossiche come scorie, tossine e liquidi in eccesso;

per aiutare a sostenere la disintossicazione dell’organismo;

per aiutare a mantenere in equilibrio l’apporto di acqua e sale all’interno dei tessuti;

per aiutare a favorire le funzioni renali, digestive, epatiche e intestinali;

per aiutare a mantenere in salute la pelle e il benessere psicofisico;

per aiutare ad assimilare tutti i nutrienti necessari;

per aiutare a favorire il consumo delle calorie.

Posologia e modalità di assunzione

L’integratore alimentare Keto Light Plus può essere assunto ogni giorno, in associazione a uno schema alimentare chetogenico finalizzato alla perdita dei chili in eccesso, con l’aiuto di un medico. La posologia riportata sulle confezioni e sul bugiardino, deve essere concordata con il proprio medico in funzione delle specifiche necessità.

In generale, se ne consiglia un cucchiaio da sciogliere in un bicchiere abbondante di acqua, per tre volte al giorno durante i principali pasti. Si raccomanda di non eccedere con i dosaggi ed evitare assunzioni fai da te.

Controindicazioni e possibili effetti indesiderati

Keto Light Plus non sembra avere particolari controindicazioni ma pur trattandosi di un prodotto composto da ingredienti naturali, come riportato dall’azienda produttrice all’interno dell’INCI completo, è possibile che si possano manifestare degli effetti indesiderati in coloro che sono allergici agli eccipienti contenuti nella polvere.

La sua assunzione deve avvenire su consiglio di un medico ed è sconsigliata: a coloro che sono allergici a uno o più eccipienti interni, alle donne in gravidanza, durante l’allattamento e ai bambini. In presenza di particolari patologie, se si stai assumendo altri integratori o se si stai seguendo delle terapie farmacologiche, ti raccomandiamo di parlarne prima con il tuo medico.

Dove si acquista Keto Light?

In commercio esistono diversi prodotti che imitano la versione originale di Keto Light Plus, rivelandosi delle vere e proprie truffe commerciali. Per evitare di incorrere in questo pericolo, ti consigliamo di acquistare nella sua unica versione originale Keto Light Plus collegandoti sul sito ufficiale del prodotto. Sul sito ketolight.biz potrai trovare tutte le recensioni dei clienti che hanno provato l’integratore, le informazioni necessarie per l’acquisto e il modulo per l’ordine da compilare con i tuoi dati personali. Effettuando l’acquisto di una confezione di integratore potrai usufruire dello speciale sconto del 50% sul prezzo di listino.