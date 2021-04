Dennis O’Neil: il fumettista che rivoluzionò Batman

Dennis O’Neil, morto a giugno 2020, fu un famoso fumettista, oltre che curatore editoriale statunitense. Viene ricordato per il suo lavoro sui fumetti di Batman, personaggio al quale si appassionò particolarmente, e di cui reinventò l’immagine, convertendolo in un personaggio misterioso, dallo stile gotico, e dal passato oscuro.

Fu un disegnatore della Marvel, per cui scrisse The Amazing Spiderman, Iron Man e Daredevil. Inoltre, Fu coinvolto nella creazione di Transformers.

Durante la sua carriera vinse numerosi premi, tra cui il riconoscimento di “Miglior scrittore drammatico” per alcune storie che aveva scritto su Lanterna Verde, su Batman e su Superman.

Biografia di Dennis O’Neil

O’Neil nasce Saint Louis nel 1939. Frequentò l’università locale, e dopo la laurea si arruolò nell’esercito. Tornato dalla missione a Cuba, si trasferì in Missouri e cominciò a lavorare come giornalista a Cape Girardeau. Qui, conobbe Roy Thomas che lo presentò a diverse case editrici e lo fece lavorare come scrittore e fumettista. Cominciò a lavorare per la Marvel, dove lavorò come assistente, e cominciò a scrivere il fumetto Amazing Spiderman, Iron Man, Daredevil.

Dopo alcuni anni, lasciò l’impiego per la Marvel e cominciò a lavorare per Charlton Comics, e poi alla Dc Comics. In quest’ultimo studio, Dennis si occupò della serie Wonder Woman, Superman e Justice League of America. Lavorò poi a Batman insieme a Neal Adams.

Nel 1989 lavorò alla serie Legends of the Dark Knight.

Negli anni novanta cominciò a insegnare alla scuola di arti visive di Manhattan, e pubblicò diverse guide sui fumetti, come per esempio The DC Comics Guide To Write a Comics.

Opere e riconoscimenti

O’Neil, nel corso della sua carriera, lavorò a numerose opere, tra cui Armageddon 2001 e Azrael per la DC Comics. Per questa, diede il suo contributo anche per diverse serie su Batman, come Gordon of Gotham, Legends of the Dark Knight, e La spada di Azrael.

Lavorò poi ad opere importanti della Marvel come Hercules, Ghost Rider, Savage Tales, Daredevil, Iron Man, Billy the Kid, Amazing Spiderman, Hulk, Iron Fist, e X – Man.

Scrisse anche alcuni romanzi come Batman Begins novelization, e The Dark Knight.

Ottenne anche alcuni riconoscimenti, come Miglior storia individuale per No Evil Shall Escape My Sight, e Miglior scrittore drammatico nel 1970, grazie alle opere su Lanterna Verde, Batman e Superman.