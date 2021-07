I Vosgi sono una catena montuosa francese. Precisamente sono i monti che si trovano tra Alsazia e Lorena, e custodiscono paesaggi di rara bellezza.

I Vosgi, anticamente, assolsero la funzione di confine fisico tra Germania e Francia, sia linguistica che territoriale.

I suoi laghi più importanti sono: il lago di Longemer, il lago di Corbeaux, il lago di Gerardmer, che prende il suo nome dalla città immediatamente vicina, e il lago di Truites.

Monti tra Alsazia e Lorena: caratteristiche dei Vosgi

I Vosgi sono una catena montuosa che si estende lungo il lato occidentale della valle del fiume Reno.

Le sue montagne più importanti sono la Rocher de Mutzig, con un’altezza di 1010 metri, e la Donon con un’altezza di 1008 metri. Il rilievo più alto è il Grand Ballon, con i suoi 1424 metri di altezza. LA cima più bassa, invece, è Col de Saales con i suoi 580 metri di altezza.

La catena viene suddivisa in quattro sezioni: i Grandi Vosgi, i Vosgi centrali, i Vosgi inferiori e il sottogruppo Hardt. I primi si estendono da Belfort fino alla valle di Bruche, e quelli centrali partono da Bruche al Col de Saverne. Infine, i Vosgi inferiori si estendono dal Col de Saverne, a alla sorgente del fiume Lauter.

Qui il clima è differenziato in base al versante di riferimento. Sul versante occidentale, infatti, le precipitazioni sono maggiori rispetto ai versanti orientali. Le precipitazioni sono caratterizzate per lo più da abbondanti piogge autunnali, e frequenti nevicate invernali.

I suoi laghi più importanti sono il lago di Longemer, il lago di Corbeaux, il lago di Gerardmer, e il lago di Truites. Tutti sono circandoati da flora locale come pini, abeti, faggi, e aceri. In queste zone vi sono poi prati verdi molto estesi, che permettono l’allevamento di mucche.

Castelli e luoghi di interesse dei Vosgi

A sud del passo di Bellfort sorge il Parco Nazionale dei Vosgi, dove poter ammirare paesaggi incontaminati, oltre che conoscere la flora e la fauna locale.

Sui rilievi più bassi della catena montuosa sono stati eretti numerosi castelli. Perlopiù si tratta di castelli in rovina, o di veri e propri resti in pietra. Ciò è quanto accade a Ribeauvillé, dove sono stati trovati i resti di una parete costruita a secco. I resti sono stati datati in epoca medievale, utilizzato per lo più per la difesa della corte.

In questa zona vi sono anche numerosi laghi, sia di origine naturale, che artificiale.