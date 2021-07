I Tuereg sono un fiero popolo berbero, di origine araba, stanziati in Africa precisamente lungo il deserto del Sahara. Sono un gruppo etnico, di cultura nomade, la cui lingua è una variante del berbero.

I Tuereg, in passato furono conosciuti come i dominatori del deserto, procurandosi da vivere con l’allevamento di dromedari e di ovini, e con il commercio transahariano.

Un fiero popolo berbero: chi sono i Tuereg

Il nome Tuereg è di origine araba, e significa “abitante della targa”. Targa, in berbero, significa canale.

I Tuereg vengono anche soprannominati come il “popolo blu“, facendo riferimento al colore dei loro abiti tradizionali.

Questa popolazione segue la religione islamica da ormai diversi secoli. Tuttavia, a differenza delle altre popolazioni arabe che praticano l’islam, le donne hanno una maggiore libertà, e possono avere liberi rapporti sessuali sia prima che dopo il matrimonio. La donna, anche dopo il matrimonio, continua ad essere proprietaria della tenda in cui vive la coppia, della sua vita, e dei suoi averi. I Tuereg sono monogami, a differenza di quello che dice l’Islam, e il divorzio è ammesso sia per gli uomini che per le donne.

Della loro storia si sa poco. Probabilmente adottarono l’islam come religione durante il settimo secolo, e precedentemente seguivano la mitologia berbera.

I Tuereg sono una società gerarchizzata, composta da tribù nobili, tribù di vassalli, e da schiavi domestici. I nobili sono i componenti più privilegiati, e hanno il monopolio di dromedari e delle armi, mentre i vassalli sono per lo più pastori liberi o lavoratori per conto dei nobili. Gli schiavi vengono venduti sul mercato, e sono relegati ai lavori domestici. Vengono impiegati per lo più dai nobili, da cui vengono vestiti e nutriti.

Vi sono poi le tribù marabuttiche, a cui viene affidata la sfera sacra, e controllano la legislazione musulmana. Gli artigiani e i fabbri costituiscono un gruppo a sé stante, e non rientrano né nel gruppo dei nobili, né in quello dei vassalli.

A loro si deve la cultura dell’utilizzo dei dromedari.

Cos’è un popolo berbero

I Tuereg sono conosciuti come fiero popolo berbero grazie al loro pensiero ancora particolarmente legato alla loro origine. I berberi, infatti, erano dei popoli nomadi, autoctoni delle regioni nord africane. Il loro nome significa uomini liberi, cosa che descriverebbe bene sia il loro pensiero che la loro cultura.

I berberi, infatti, rifiutano tutte le imposizioni della religione, oltre che le imposizioni date dalle leggi. Non si legano mai a nessun territorio in generale, spostandosi di continuo da un luogo all’altro.

Vivono in piccoli villaggi costituiti da tende o capanne.