L’Epiro è un’antica regione della Grecia, importantissima per la storia di questo paese, situata sulla costa occidentale della Grecia. L’Epiro è anche conosciuto come regione greca con Giannina. Giannina viene intesa come unità periferica che comprende tutto il territorio circostante appunto alla città di Giannina.

L’Epiro confina con Valona, Argirocastro e Coriza. Viene separata nettamente dalla Grecia centrale tramite la catena montuosa del Pindo, ed ha una superficie di circa 9200 chilometri quadrati.

Ad oggi, in questo territorio, vivono circa 350.000 abitanti.

Regione greca con Giannina: l’importanza storica dell’Epiro

Le prime notizie circa popolazioni che risiedevano nell’Epiro risalgono al Neolitico. Si trattava per lo più di Cacciatori, pastori o gente di mare, che portavano già nella propria cultura la lingua greca. Una volta insediatasi in questo territorio, infatti, questa popolazione ebbe difficoltà a mantenere contatti umani con l’esterno, a causa del territorio prevalentemente montuoso. Perciò, proprio per questo motivo si pensa che la lingua non potesse essere stata appresa in un secondo momento.

Inoltre, durante l’età del bronzo, questo luogo fu la patria degli Elleni. Addirittura, Aristotele ritiene che fu proprio qui che gli Elleni ebbero origine.

Risorse dell’Epiro e geografia

L’Epiro presenta un territorio prevalentemente montuoso. Proprio per questo motivo, vi è una difficoltà nell’utilizzo dell’utilizzo di vie di comunicazioni via terra. Lo stesso discorso vale per la viabilità in generale, e per lo spostarsi da una città all’altra.

La sua economia è principalmente basata sulle comunicazioni marittime, e sul commercio portuale, nonché sulla pastorizia, e sulla coltivazione di cereali, uva e agrumi.

La fauna locale è composta da orsi bruni, lupi, volpi, e cervi.

Regione greca con Giannina: l’Epiro oggi

Oggi, la regione dell’Epiro è un importante meta turistica, grazie proprio al suo territorio montuoso che nasconde paesaggi mozzafiato. Qui, in alcuni villaggi il tempo sembra essersi fermato. Non solo per la dominanza della natura incontaminata, ma anche per il suo commercio principalmente basato sull’allevamento di ovini.

Giannina è la città più importante dell’Epiro, nonché principale centro turistico, e capoluogo di regione. La città ha anche un ricco patrimonio culturale, poiché diversi edifici conservano ancora le strutture architettoniche dell’impero Ottomano.

Le altre due città più importanti dell’Epiro sono Metsovo, e Zagori. La prima sorge su uno dei versanti più caratteristici della catena del Pindo. La regione è ricca di Parchi nazionali dove poter ammirare la fauna locale nel suo ambiente naturale. Si può raggiungere l’Epiro in aereo, atterrando a Giannina o Prevesa, oppure via nave o in autobus.