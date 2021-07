Gli Elleni erano dei popoli greci, che devono la loro denominazione al loro eroe mitologico Elleno. I popoli elleni erano Achei, Eoli, Ioni, e Dori. Queste popolazioni arrivavano dalla regione dell’Epiro e da Macedonia.

Queste popolazioni modificarono drasticamente la lingua Greca, oltre che la sua cultura. Col tempo si integrarono pienamente in Grecia, stabilendosi permanentemente in questo territorio.

La popolazione degli Elleni visse in Grecia dall’anno 750 avanti Cristo, all’anno 300 a. C.

Chi sono gli Elleni

Gli Elleni si stabilirono in Grecia in seguito al periodo anche chiamato anche Medioevo Ellenico. Questo periodo ha una durata dal XII secolo a. C., al VIII secolo avanti Cristo, e vede la fine della popolazione Micenea in Grecia.

Il loro arrivo fu visto come una vera e propria invasione barbarica. Primo perché questa popolazione aveva una visione completamente diversa, nonché una cultura opposta a quella dei micenei.

Gli antichi greci, infatti, a differenza degli elleni, avevano una politica arcaica, basata su una serie di leggi piuttosto severe. Gli Elleni, in cambio, credevano nella libertà di pensiero, ed un sistema più democratico. Di conseguenza, i greci reputavano criticavano queste popolazioni denominandoli come barbari che non avevano rispetto per le leggi e per le regole.

Gli Elleni erano un insieme di diverse popolazioni, con idee e principi disomogenei, di conseguenza anche la lingua e la cultura. Veneravano Elleno, un eroe mitologico, re di Ftia, da cui credevano di discendere.

Pur non sapendo parlare la lingua dei micenei, erano un popolo di grande cultura, poiché basavano il loro pensiero sul ragionamento, sul calcolo, e sull’attenzione verso l’arte.

Popoli elleni: che differenze portarono in Grecia

Al termine dell’età oscura, gli Elleni si stabilirono in modo permanente in Grecia, decretando così la fine del periodo miceneo. Da quel momento, la Grecia fu chiamata Ellade, in onore del re mitologico Elleno.

Gli Elleni portarono grosse differenze in questi territori, non solo a livello di lingua, ma anche a livello di cultura e di conoscenza. Questi popoli, infatti, credevano fermamente nel ragionamento e nell’importanza del calcolo. Questi due principi erano alla base del loro pensiero, cosa che gli permise di spiegare la realtà in modo diverso e di eliminare antiche credenze basate perlopiù sulle volontà degli Dei.

I popoli Elleni ricercavano costantemente la perfezione. Ciò portò dei cambiamenti radicali anche a livello artistico, presentando il concetto di armonia delle forme, di proporzione e di perfezione.

Portarono grossi cambiamenti anche a livello sociale, spingendo la mente umana a cercare di raggiungere mete sempre più elevate. Infine, sostituirono il vecchio sistema politico miceneo con uno più democratico basato sulla libertà di pensiero.