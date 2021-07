Sarebbe bello poter viaggiare e andare in un paese dove vi sono tante Baite. Forse non tutti sanno che queste casette in legno sono vaste in Canada, e particolarmente note. Chi sceglie di passare le vacanze in una baita in Canada, sceglie la tranquillità, la pace, e la natura.

La vacanza in baita è sinonimo di fuga dalla città, dal caos di tutti i giorni e dalla routine. Scegliere una baita Canadese significa riscaldarsi sotto una coperta cullati dal calore di una stufa, affacciarsi alla finestra e osservare la natura incontaminata, fare passeggiate lunghissime in mezzo alla natura con paesaggi indimenticabili.

Fortunatamente, di baite in Canada ve ne sono di tutti i gusti, con tantissimi paesaggi diversi. Bisogna solo scegliere.

Sono vaste in Canada: perché ce ne sono così tante

Solo al pronunciare la parola baita, le prime immagini che accorrono alla mente sono: natura, neve, e montagna. Si pensa al caldo tepore della stufa, o del caminetto con davanti il un bellissimo tappeto dove stendersi, si immagina questa casetta in mezzo al nulla, costruita prevalentemente da legno e pietra, collocata sopra una collina, con intorno gli alberi e nient’altro. Poi si pensa all’inverno e alla montagna, il luogo perfetto dove potersi rigenerare dagli stress quotidiani.

Il Canada, di fatto, ha tutto questo: l’inverno domina per quasi tutto l’anno, ed è sufficiente uscire dalle grosse città per poter camminare nella natura incontaminata.

Insomma, l’atmosfera giusta per vivere una vacanza in un vero e proprio paradiso terrestre, magari anche con vista lago.

Alta Chalet in bianco e nero: Collingwood in Canada

La baita in bianco e nero a Collingwood si integra perfettamente con il paesaggio Canadese. Immersa nel bianco della neve, e nel nero dei profili degli alberi, non è il solito Chalet. Di grande rilevanza archtettonica, con abbaini e cornici profonde, accoglie il turista facendolo sentire piacevolmente rilassato.

Questa baita è particolarmente nota per il suo design moderno, con dettagli eleganti che richiamano i fienili della zona.

Chalet Le Petit Seur

Vicino alla città Sain-Donat sorge lo chalet Le petit Seur. Qui, si può godere della vista lago, senza rinunciare alla natura incontaminata. La casetta segue il design moderno, ed è letteralmente inondata di luce naturale con finestroni che corrono per tutte le pareti.

Il pavimento è fatto di legno naturale, e la casa è dotata di tutto l’occorrente per passare delle vacanze in pieno relax.

Canmore Clubhouse-Alpine Club

Situata a Canmore, la baita Canmore Clubhouse ricorda quelle tradizionali, costruite in legno in mezzo alla montagna. Vanta una posizione strategica con diversi servizi nei dintorni.