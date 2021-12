Programma per montare video con foto: quale scegliere? Come si usa?

Stai pensando di realizzare un video con le tue immagini preferite? Su Internet sono presenti tanti programmi adatti proprio questo scopo. Molti di questi programmi però sono a pagamento, ma fortunatamente non tutti.

Ci sono un sacco di alternative gratuite che è possibile utilizzare su qualsiasi dispositivo, sia su pc che su cellulari.

Adesso ti mostrerò alcuni di questi programmi gratuiti che puoi scaricare e utilizzare per creare i tuoi video con le tue immagini preferite e ti spiegherò per ognuno di essi le sue funzionalità.

I migliori programmi per realizzare video con foto

Con tutti i programmi presenti sul web, scegliere il miglior programma per realizzare video con foto può diventare un’impresa ardua. Per questo motivo abbiamo provato alcuni tra i programmi più conosciuti, in modo da poterti consigliare i migliori evitando di farti perdere del tempo in ricerche.

In seguito sono elencati alcuni dei più famosi programmi gratuiti per creare i video con le tue foto preferite.

EaseUS Video Editor

EaseUs Video Editor è uno dei migliori programmi per realizzare video con Windows. Lo consigliamo non solo per la sua flessibilità e per le sue funzionalità, ma anche per la sua interfaccia semplice e pulita che lo rende estremamente facile da utilizzare. Supporta una grande varietà di formati ed è in grado di esportare il tuo video anche direttamente sul tuo telefono. Una delle peculiarità di questo programma è che offre anche tanti effetti visivi grazie ai quali potrai rendere unico ogni tuo video. Tra le sue tante funzioni è possibile ritagliare, ruotare e aggiungere tanti effetti particolari ai tuoi video.

OpenShot

OpenShot è un programma gratuito disponibile per tutte le piattaforme Windows, Linux e MacOS. È un programma completo ricco di funzionalità, che ti permetterà di realizzare i tuoi video senza troppi sforzi. Tra le sue caratteristiche di rilievo, c’è la possibilità di aggiungere ben oltre 400 transizioni diverse. Non solo, con questo programma potrai personalizzare ogni aspetto del tuo video inserendo titoli, animazioni, musica e immagini. Le potenzialità di questo programma non finiscono qua: potrai inserire un numero illimitato di livelli e ti permette di gestire il tuo video con gli appositi strumenti di regolazione dei colori e della luminosità.

iMovie

Se utilizzi un Mac, dovresti assolutamente provare l’app iMovie. Quest’app gratuita è disponibile sia per Mac che per iPhone e iPad. Con questo programma potrai realizzare i tuoi video con foto in maniera semplice e veloce, inoltre ti permette pure di poter aggiungere alcuni effetti particolari ai tuoi video. Tra le sue funzionalità principali, questo programma offre la possibilità di inserire la musica all’interno del tuo video e ti consente di poterne regolare e correggere i colori.

Magisto

Se utilizzi un dispositivo Android, ti consiglio di provare l’app Magisto. È possibile scaricare questa applicazione gratuitamente dal PlayStore tuttavia, per poter sbloccare e utilizzare ulteriori funzionalità aggiuntive ed estendere la durata dei tuoi video è necessario effettuare un abbonamento a pagamento. È un programma che include tutte le funzionalità necessarie per poterti permettere di realizzare comodamente i tuoi video musicali con le tue foto preferite.