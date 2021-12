Spie cruscotto: quante e quali sono? Che cosa indicano?

Può capitare a tutti prima o poi, magari durante un viaggio, che una spia sconosciuta si illumini sul cruscotto dell’auto. Saper distinguere le varie spie presenti sul cruscotto può esserti utile per capire che tipo di problema stai riscontrando.

Le spie dell’auto non sono tutte uguali e si possono distinguere in base ai loro colori. In questa breve guida ti vedremo le principali spie sul cruscotto dell’auto, in modo che tu possa capire se è il caso di portare l’auto dal meccanico oppure no.

Come si riconoscono le spie dell’auto?

Le spie presenti sul cruscotto dell’auto sono davvero tante, alcune di esse segnalano la presenza di guasti al motore o ad un’altra componente dell’automobile.

Il più delle volte, fortunatamente, le spie accese segnalano la presenza di piccoli problemi che possono essere facilmente risolti dal conducente, come ad esempio quelle che riguardano i liquidi presenti nell’auto, come l’olio o l’acqua al radiatore.

Quando la spia sul cruscotto dell’auto rimane accesa costantemente oppure lampeggia bisogna fare attenzione perché potrebbe indicare la presenza di un guasto abbastanza serio, pertanto in questi casi è consigliato portare la macchina ad un meccanico per farla controllare.

È importante memorizzare le spie dell’auto più importanti, in modo che tu possa riconoscere tempestivamente se il problema che hai davanti necessita dell’intervento meccanico oppure no.

Tutti i colori delle spie sul cruscotto dell’auto

I colori delle spie dell’auto sono degli ottimi indicatori per riconoscere subito la gravità del problema. Qui in basso sono riportati tutti i colori delle spie presenti sul cruscotto dell’auto.

Spie di colore verde: queste spie indicano che una certa funzione dell’auto è attiva, non rappresentano un pericolo.

Spie di colore giallo o arancione: il più delle volte indicano la presenza di un pericolo o di un problema a quel necessario prestare attenzione.

Spie di colore rosso: le spie di colore rosso indicano la presenza di un problema grave come la batteria scarica, temperatura dell’acqua troppo alta o la pressione dell’olio elevata.

Spie di colore bianco: queste spie rappresentano soltanto informazioni generali sul funzionamento dell’auto, come ad esempio gli airbag disattivati.

Spie di colore blu: invitano a prestare attenzione o segnalano la presenza, ad esempio, di fari abbaglianti accesi.

Tutte le spie presenti sul cruscotto

Adesso che abbiamo visto i principali colori delle spie dell’auto facciamo chiarezza su quali sono le più comuni e cosa rappresentano.

Spia del liquido di raffreddamento: questa spia indica che il liquido di raffreddamento è insufficiente o ha raggiunto una temperatura troppo alta.

Spia dei freni: indica la presenza di un guasto ai freni oppure indica che il freno a mano è inserito.

Spia della riserva: ti avverte della scarsa presenza di carburante.

Spia della batteria: la batteria presenta un guasto o un malfunzionamento.

Spia dell’ABS: indica la presenza di problemi al sistema ABS

Spia dell’airbag: segnala che gli airbag sono disattivati.

Spia avaria del motore: dovresti fare particolarmente attenzione a questa spia perché indica la presenza di un malfunzionamento al motore.

Spia della temperatura dell’olio: ti avverte che l’olio del motore non raggiunto temperature eccessive.