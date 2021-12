Cerchi una palestra a Milano? Non è facile trovarne una che rispecchi le tue esigenze, e soprattutto che metta a disposizione corsi e personal trainers che ti seguano passo dopo passo. La palestra Skorpion di Milano offre tutto questo e molto di più.

Il club si trova a Castellanza, a 35 chilometri da Milano, in via Asti, 5. Offre la più completa flessibilità per quanto riguarda gli orari, poiché è aperta dal lunedì al venerdì dalle sei del mattino alle undici di sera. Al sabato e la domenica, invece, apre dalle otto del mattino alle dieci di sera.

Con lo Skorpion Club potrai essere seguito da personal trainers che ti seguiranno passo dopo passo nel tuo programma di allenamento. Inoltre, puoi seguire diversi corsi e progetti sport.

La palestra, inoltre, è dotata di un’ampia sala pesi, e di una Summer Lounge, dove potersi rilassare comodamente in piscina nella stagione estiva.

Skorpion Club: sala attrezzi e personal trainers

L’ampia sala attrezzi permetterà di mantenere la distanza di sicurezza da un utente all’altro, e allo stesso tempo di non dover attendere troppo tempo per allenarsi. Questa, infatti, è composta da postazioni pesi, e macchine da allenamento per potenziare i muscoli. Vi è infine l’area cardio, composta da tapis roulant, bici ellittiche, cyclette, e step.

Chi lo desidera può essere seguito da un personal trainer, che si metterà a disposizione preparando schede pesonali di allenamento, spiegando l’utilizzo dei vari attrezzi, o seguendo l’utente passo passo nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

La struttura è dotata di ben cinque personal trainers, di cui due specializzati in rieducazione posturale, e una in allenamento femminile e abitudini alimentari.

Palestra Skorpion Milano: sala corsi e progetti sport

Nella palestra Skorpion vicino a Milano vi è anche un’ampia sala corsi, dove poter seguire in tutta sicurezza la propria attività preferita insieme ad un istruttore qualificato.

La struttura offre diverse attività, tra cui thai chi, yoga, ginnastica posturale, ginnastica dolce, pilates, indor cycling, fit boxe, zumba, step, e crossfit. Vengono proposte, inoltre, nuove discipline come pound, ability, reax chain, TAD 0 – 13.

Infine, chi ha problemi alla schiena o dolori di varia natura, può provare Wbs Panca.

La palestra ha attivi anche numerosi progetti sport, come il progetto ski, ovvero un corso di pre-sciistica, per migliorare la forza degli arti e l’equilibrio. Un’altra attività molto interessante è il progetto bike permette di padroneggiare il controllo del proprio corpo, al fine di migliorare la forza e la stabilità.

tutti questi progetti sono pensati per allenare non solo il corpo, ma anche la mente e lo spirito dell’atleta, in modo che questo sia ben preparato quando dovrà fare sul serio.