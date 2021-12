Le carte prepagate Viabuy sono delle tessere prepagate che ti permettono di gestire in modo semplice e veloce il tuo denaro.

Si tratta di carte prepagate con circuito Mastercard, ma non ha una linea di credito. Chi fa acquisti con Viabuy card, infatti, può spendere soltanto il saldo precedentemente caricato sulla card, senza sforare e senza poter richiedere crediti all’ente.

La tessera prepagata può essere utilizzata da tutti i maggiori di diciotto anni, ed è valida in Italia come all’estero, e può essere utilizzata in tutte le attività che accettano pagamenti con circuito Mastercard.

La carta, inoltre, è dotata di un codice Iban, che permette di poter caricare lo stipendio direttamente su questa, e di poterla ricaricare tramite bonifico europeo.

La tessera può essere comodamente ordinata dal computer di casa: arriverà entro pochi giorni direttamente a casa tua.

Perché scegliere Viabuy? Vantaggi e offerte

Perché scegliere una carta Viabuy? Questa carta prepagata ti permette di pagare in tutta sicurezza in Italia e all’estero senza dover portare denaro in contante con te.

La carta ti permette anche di effettuare acquisti online sicuri, e di pagare le tue vacanze. Puoi prenotare l’hotel e affittare un’auto senza problemi, poiché le carte Viabuy offrono le stesse garanzie di una carta di credito, ovvero disponibilità effettiva del denaro. Tuttavia, la carta non concede una linea di credito.

Per aprire questa carta non sono necessari controlli Schufa, e non vi è necessità di dimostrare l’entità del proprio reddito. Questa carta, infatti, è pensata per disoccupati, giovani, casalinghe che vogliono aprire un proprio conto personale, e chi non dispone di un buon reddito.

Insieme alla carta viene aperto un conto internet banking legato totalmente alla carta prepagata. Non vi è necessità di avere altri conti.

Infine, i movimenti sulla tessera vengono monitorati costantemente attraverso e-mail e SMS.

Carte prepagate Viabuy: diversi tipi

Vi sono due diversi tipi di carte prepagate Viabuy: la versione oro, e la versione nera. Entrambe hanno un codice Iban legato alla tessera, e un conto sicuro da poter gestire tramite internet banking.

Non vi sono, quindi, reali differenze tra la carta nera e quella oro, se non quelle estetiche.

Costi di servizio carte prepagate Viabuy

La carta ha un costo di €69,90, e una quota annuale di €19,90.

Con la carta Viabuy puoi prelevare da qualsiasi sportello bancomat al costo di 5€. Tuttavia, versare i soldi da uno sportello bancomat è totalmente gratuito.

Infine, va tenuto conto che l’emissione di un bonifico nazionale è completamente gratuita.