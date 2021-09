Ruota bucata: ecco cosa fare per cambiarla

Probabilmente ti è capitato più di una volta di ritrovarti con una ruota bucata e non sapere come fare per cambiare una gomma.

Succede spesso, magari ha preso una buca piuttosto profonda, il marciapiede, oppure hai trovato un chiodo o dei vetri sulla strada. Qualsiasi sia il motivo, il risultato è sempre lo stesso: devi cambiare la gomma prima di poterti rimettere in marcia.

Chiamare un carro attrezzi non sempre è la giusta soluzione, in quanto si rischia di spendere molti soldi se non si ha l’assicurazione per l’assistenza stradale, oppure si rischia di stare fermi ad aspettare per ore l’arrivo del tecnico.

Fortunatamente, cambiare una gomma è semplicissimo, e, con un po’ di pazienza e sangue freddo, può essere fatto da chiunque.

Ruota bucata: ecco come fare

Inutile dire che un’operazione come questa deve essere fatta a motore spento, e a macchina vuota, ovvero senza carichi pesanti a bordo.

Assicurati, inoltre, di trovarti su una strada in piano, e su una superficie stabile. Ricordati che è importante che l’auto non si muova durante l’operazione.

Preparare la macchina al cambio della ruota bucata

Per prima cosa aziona il freno a mano, e posiziona il cambio sulla prima marcia. Se vuoi un’ulteriore sicurezza che la macchina non si muova, puoi bloccare le due ruote del lato opposto di quella che deve essere cambiata con un masso, un mattone, o qualcosa di pesante.

È giunto il momento di prendere la ruota di scorta e il cric. Inserisci quindi il cric sotto la macchina, e aggancialo vicino alla ruota da sostituire. Ricordati che il cric deve semplicemente sostenere la macchina, non serve che questo la sollevi da terra.

Comincia a fare sul serio

A questo punto puoi cominciare ad allentare i dadi. Nel caso la tua ruota lo preveda, rimuovi prima il coprimozzo o il copricerchio, per poter accedere ai dadi. I dadi vanno svitati in senso antiorario, con una bussola della stessa misura. Nel caso di dado antifurto, ricordati che devi avere uno svita-bullone apposito. È importante che i dadi siano allentati prima di sollevare la macchina, perché facendo troppa forza a macchina sollevata potresti muoverla.

Comincia, quindi, ad azionare il cric ruotando la manovella in senso antiorario. Solleva la macchina quel tanto che basta per alzare la ruota da terra e riuscire a sfilarla facilmente.

Riprendi a svitare i dadi da dove ti eri interrotto, ma questa volta procedi fino a smontarli del tutto.

Dopo aver tolto tutti e quattro i dadi, puoi finalmente sfilare la ruota dal mozzo e infilare quella nuova. Assicurati che i fori sul mozzo e quelli sulla ruota coincidano prima di inserire i dadi avvitandoli con le mani finché riesci. È importante che i dadi siano ben inseriti per evitare che la ruota si sfili quando andrai a rimuovere il cric. Stai attento però a non metterci troppa forza

Abbassa il cric in modo da riportare la macchina in piano. Solo quando l’auto sarà ben stabile sull’asfalto, potrai procedere ad avvitare i dadi con la bussola.