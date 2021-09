Se stai cercando informazioni nel Warren Buffett e sul suo portafoglio, sei nel posto giusto.

La Warren Buffett è una specie di leggenda nel mondo degli investimenti, poiché, dal 1965 ad oggi, ha avuto un ritorno annuale del 20% circa. È il terzo uomo più ricco del mondo, e deve la sua ricchezza principalmente alle sue azioni e alle sue mosse nel mondo degli investimenti.

Warren Buffett ha una lunga esperienza nella finanza e sicuramente, seguire i suoi investimenti può essere un modo per acquisire esperienza nel settore.

Spesso le persone tendono ad investire nel breve periodo nella speranza di ottenere un ritorno immediato. Il vero problema è che agli investimenti va consentito il tempo di maturare negli anni.

Warren ha studiato l’andamento delle diverse imprese, e ha investito su quelle che dimostravano un miglior rendimento nel tempo. In questo modo ha ottenuto guadagno sostanziosi, e adesso può permettersi di rivendere le diverse azioni per poter investire in nuove.

Chi è davvero la leggenda degli investimenti

Warren Edward Buffett è un imprenditore, e azionista statunitense.

È soprannominato il miracolo di Omaha per le sue conoscenze nel settore finanziario, oltre che la sua origine dalla città del Nebraska. La sua passione per il mondo finanziario comincia fin dalla più tenera età, e c’è chi dice che comincia ad interessarsi alla borsa già a undici anni.

Warren ha studiato alla Columbia Business High School, dove ha ottenuto un master. Qui, incontra il suo idolo Benjamin Graham, l’autoredi “Intelligent investor”.

Nel 1955 torna nel suo paese natale, dove parenti e amici gli chiedono di gestire i loro soldi, e pochi anni dopo fonda la Buffett Partnership, con cui comincia ad acquistare titoli, al fine di tenerli per lunghi periodi. Questa tecnica si chiama value investement, e gli fu insegnata da Graham ai tempi del master universitario.

Dopo aver acquisito partecipazioni da importanti colossi americani, fonde la sua partnership con la Berkshire Hathaway, di cui poi assume il controllo dopo qualche anno entrando nel settore tessile.

Nel 1985 abbandona il settore tessile, e comincia ad occuparsi del settore assicurativo, dopo aver assunto il controllo di due compagnie di assicurazioni. Oggi è il terzo riassicuratore più grande al mondo.

Warren Buffett: come è composto il suo portafoglio?

Warren Buffett, nel portafoglio Berkshire Hathaway ha inglobato colossi mondiali da milioni di dollari.

Tra questi troviamo la Apple, che con il suo controvalore di 115 miliardi di dollari rappresenta il 38% del portafoglio Warren Buffet.

Vi è poi American Express, che rappresenta l’8,23%, e Bank of America che equivale al 14,8%.

Infine, nella holding, appaiono colossi come Coca-cola, Heinz e Verizon.