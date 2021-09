Il maggiolino club Italia è un portale dedicato ai fan di questa leggendaria auto. Nasce a Varese nel 1980 grazie a Camillo e Pierangelo Croci.

L’intento era quello di riunire tutti i proprietari di maggiolini Volkswagen, per confrontarsi e condividere aneddoti unici sulla storica vettura.

Oggi, il club è un’associazione senza scopo di lucro, e informa tutti gli appassionati su eventuali raduni riunioni e incontri.

Il sito offre anche particolari convenzioni per i soci, oltre che consigli su manutenzioni e riparazioni per queste auto d’epoca. I soci, inoltre, possono ottenere anche sconti per parti di ricambio del proprio mezzo, da utilizzare da rivenditori e meccanici convenzionati con il club.

I contatti del club sono: info@maggiolinoclubitalia.it per le richieste di informazioni, invio di foto, articoli, e condivisione di notizie; segreteria@maggiolinoclubItalia.it per richiedere l’iscrizione e il rinnovo della. Tessera.

Chi avesse bisogno di contattare urgentemente il club può chiamare il numero di telefono: 342 – 7500377.

Maggiolino club Italia: cos’è e di cosa si occupa

Maggiolino club Italia nasce con l’intento di riunire tutti i proprietari con una Volkswagen con motore raffreddato ad aria, attraverso eventi sportivi, e7o esposizioni.

Il primo raduno si realizza nel 1984, quattro anni dopo la fondazione del club.

Il maggiolino Club Italia è un’associazione senza scopo di lucro, e ancora oggi si prefissa lo storico obiettivo di raggruppare tutti gli appassionati, nonché proprietari di questa vettura d’epoca.

Inoltre, il club raccoglie tutte le informazioni storiche sul Maggiolino, oltre che articoli e foto d’epoca.

Oggi il club riunisce più di quattrocentoventi soci provenienti da tutto il territorio nazionale. I raduni si sono moltiplicati, e hanno luogo sia al nord che al sud.

Il club si impegna, quindi, da ormai quarant’anni a mantenere viva la passione per il leggendario Maggiolino, nonostante la sua produzione si sia definitivamente fermata nell’ormai lontano 2003.

Maggiolino Club Italia: il portale

Il portale è semplice e intuitivo, per permettere a tutti gli appassionati una piacevole navigazione.

È suddiviso in categorie per rendere più facile la lettura, oltre che la ricerca del materiale.

Nella prima sezione troviamo tutte le informazioni relative al club, tra cui la sua storia e lo statuto dell’associazione.

Nella seconda sezione vi sono tutte le notizie relative ai raduni, sia per quanto riguarda quelli passati, sia per quanto riguarda il calendario di quelli in programmazione.

Infine, vi è la sezione più importante, ovvero quella relativa all’iscrizione al club. I contatti sono in una sezione apposita, dove vi è spiegato in quali casi scrivere una e-mail o chiamare.