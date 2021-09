Come nasce un tumore?

Il Cancro altro non è che il nome dato a un gruppo di malattie le cui caratteristiche sono comuni. Le differenti tipologie di cancro, prevedono che alcune cellule del corpo iniziano a scindersi senza mai fermarsi, diffondendosi nei tessuti periferici. Non esiste una sola malattia di nome cancro, ma differenti patologie che fanno parte di questo nome. Quando in una cellula tumorale una parte dei geni è alterata, allora si usa la metafora per cui quella cellula impazzisce e cresce in maniera spropositata. Le alterazioni genetiche, chiamate anche mutazioni, nel tempo si accumulano. Per la formazione di un tumore non basta una sola cellula, perché questo processo è piuttosto lungo.

L’origine delle mutazioni genetiche

A dare origine ad un tumore, sono le mutazioni genetiche. In differenti casi le mutazioni sono ereditarie, questo vuol dire che sono già presenti all’interno del DNA dei genitori, i quali possono trasmettere molto ai propri figli. Nella maggio parte dei casi, si tratta di errori casuali, che si esplicano durante la replicazione del DNA prima della divisione cellulare, o danno dovuti principalmente all’esposizione di agenti chimici, fisici o biologici. Esemplari sono il fumo della sigaretta, l’alcol e altre sostanze chimiche, tra cui i raggi ultravioletti e tanti altri. Insieme a questi fattori non va assolutamente ignorata la predisposizione individuale, per cui gli stessi agenti mutageni possono causare differenti effetti in soggetti diversi.

L’ambiente della proliferazione

Per nascere e crescere un tumore necessita di un microambiente infiammato, in cui si depositano sostanze reattive come i radicali liberi. Il microambiente può agevolare il danneggiamento del DNA delle cellule. Questo spazio tumorale in generale crea degli ostacoli all’azione del sistema immunitario, motivo per cui il tumore produce sostanze che “intorpidiscono” le cellule di difesa alterandone il comportamento. I globuli bianchi piuttosto che essere soldati che combattono, diventano maggiordomi che favoriscono la sopravvivenza delle cellule tumorali. Un ambiente ostile difficile da controllare e, soprattutto, da prevedere.

Quella della lotta contro il cancro, va avanti da tantissimi decenni. Nonostante scienziati e ricercatori non smettano incessantemente di scoprire sempre più informazioni su questo gruppo di malattie, la ricerca sul cancro non va interrotta. Per questo motivo esistono delle borse di studio per la ricerca sul cancro, per finanziare la ricerca e permettere a tutta la specie umana di debellare certe malattie.