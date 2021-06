Dnepr, anche conosciuto come Dnipro, è un fiume europeo, lungo 2290 chilometri. Sbocca presso Odessa direttamente nel Mar Nero, e nasce nell’altopiano del Valdaj. Si tratta del quarto fiume più lungo d’Europa, dopo il Volga, il Danubio, e il fiume Ural.

Dnepr, lungo il suo percorso, bagna alcune città della Russia occidentale, dove nasce, della Bielorussia, e dell’Ucraina, dove sfocia con un lungo estuario. In Ucraina, lungo gli ultimi ottocento chilometri del suo percorso, viene utilizzato per la produzione di energia idroelettrica attraverso un sistema di dighe. L’energia generata da queste ricopre circa il 10% del bisogno dell’intera Ucraina.

Il corso d’acqua nasce ad una altitudine di duecento metri sopra il livello del mare. Il suo bacino idrografico ha un’ampiezza di 516 mila chilometri quadrati, e ha una portata media di 1670 metri cubi al secondo.

La storia del fiume Dnepr

Il fiume viene menzionato per la prima volta nel V secolo a. C. da Erodoto. Il nome Dnepr lo assunse solo in tarda epoca latina.

Il fiume, fin dall’antichità, è stato utilizzato come principale fonte di comunicazione fornendo un collegamento tra il Mar Nero e il Mar Baltico. Inoltre, il corso d’acqua fu durante la seconda guerra mondiale una parte della linea Stalin, e scenario di combattimenti tra l’armata tedesca e russa.

Oggi il fiume divide nettamente in due l’Ucraina.

Il percorso del fiume che sbocca presso Odessa

Il fiume Dnepr è lungo 2290 chilometri, nasce in Russia occidentale nell’altopiano del Valdaj, e sbocca nel Mar Nero presso Odessa. Si tratta del terzo fiume europeo per ampiezza, subito dopo il Danubio e il Volga; e il quarto per lunghezza.

Nel corso degli ultimi 800 chilometri è composto da sei bacini idrografici, formati da una serie di dighe che raccolgono energia idroelettrica.

Il fiume durante il suo corso percorre ben tre stati, ovvero Russia, Bielorussia e Ucraina.

Inizia il suo corso in Russia occidentale bagnando in particolare Dorogobuž e Smolensk.

In Bielorussia, invece, attraversa ben sette città, ovvero: Orša, poi attraversa Škloŭ, Mahilëŭ, Bychaŭ nella regione di Mahilëŭ, ed infine bagna Rahačoŭ, Žlobin e Rėčica.

In Ucraina inizia il suo percorso a Kiev, dove grazie ad una diga si forma appunto il bacino di Kiev, per proseguire poi a Kaniv, dove sorge un altro bacino, poi a Čerkasy, e Kremenčuk. Proprio a Kremenčuk si forma il terzo bacino idrografico con relativa diga. Dnepr bagna anche Kam”jans’ke, Dnipro e Zaporižžja, rispettivamente il quarto e il quinto bacino idrografico del fiume, prosegue poi per Marhanec’, per Nikopol’, per Nova Kachovka e Cherson, ed infine sbocca nel Mar Nero presso Odessa.