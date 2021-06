Videogiochi e tornei online, come sfidare i propri amici direttamente dal divano di casa

Sono ormai lontani i tempi della grafica pixellata e degli arcade più classici, i videogiochi con il passare degli anni si sono evoluti moltissimo, anche e soprattutto per quanto riguarda il gameplay e le modalità di gioco. Tra queste, vi è l’opzione multigiocatore online, un punto di vista alternativo per i players che amano le sfide di gruppo. Oggi approfondiremo come organizzare tornei online per sfidare i propri amici direttamente da casa propria.

Istruzioni per giocare online

Il mondo dei giochi online è caratterizzato da una moltitudine di generi diversi, ognuno con una fetta di appassionati che mantengono attivi i server anche dei videogame più datati come Counter Strike, Dota2 o League of Legends. Si può giocare per mero divertimento, o in maniera più competitiva, a seconda ovviamente della propria abilità e del tipo di impegno che si vuole mettere nel gioco: si tratta infatti di un’attività molto soddisfacente, ma anche impegnativa se praticata ad alti livelli.

Sfruttare ogni minuto della partita online è importante, soprattutto per i più competitivi: chi volesse assicurarsi una buona prestazione, infatti, ha bisogno di una buona connessione. Perdere la linea mentre si sta partecipando ad un torneo online non è affatto un vantaggio, né per il singolo giocatore né per tutti gli altri partecipanti al gioco. Per evitare questo rischio, dunque, è possibile usufruire di alcune soluzioni per internet a casa, che permettono una notevole riduzione dei costi, senza rinunciare a una buona connessione. Che si tratti di Fifa, Pes o PUBG, inoltre, per partecipare ai tornei online e alle singole partite in multiplayer servirà una console o un PC di qualità, attraverso cui accedere al game d’interesse.

Molti sono i servizi che permettono di interagire online con i propri amici durante lo svolgimento del torneo, alcuni di questi interni alla piattaforma su cui si sta giocando, come il PlayStation Party, altri, al contrario, esterni. Infine, per chi volesse unire la propria passione per i videogiochi al complesso e innovativo mondo dei social, si potrebbe pensare di diventare uno streamer di successo, sfruttando le potenzialità di Twitch e di Youtube, ad esempio: per far ciò, però, è necessaria molta costanza e molta dedizione, caratteristiche imprescindibili a creare una vasta community di riferimento con cui interagire, nonché all’ideazione di contenuti validi.

Il binomio Covid-Gaming

In un periodo di pandemia caratterizzato da incertezza e instabilità, il mondo del gaming è riuscito non solo a resistere a tali condizioni, ma a rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per l’intrattenimento e lo svago.

Proprio quando il distanziamento sociale non permetteva l’interazione diretta tra persone, infatti, la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia dei propri amici, anche se in maniera virtuale, si è rivelata un’ottima via di fuga dai pensieri negativi, o almeno per alcuni. i ragazzi più pigri e meno socievoli, al contrario, hanno vissuto ancora una volta la partecipazione ai tornei online come una vera e propria dipendenza, accedendo continuamente a diverse piattaforme adibite al gioco, e allontanandosi spesso dalla vita familiare e dallo studio.

Analizzando gli indici di visita dei siti che trattano di online gaming, infatti, è evidente come durante il 2020 siano aumentati notevolmente gli accessi online dei gamer, in articolar modo durante il primo lockdown. A crescere notevolmente, inoltre, è stata anche la vendita di videogiochi e di accessori per il gaming. Non è casuale, infine, il boom di visualizzazioni ottenuto da Twitch, una delle di piattaforme più amate del momento, che ha superato per la prima volta i tre miliardi complessivi di ore di visualizzazione ottenute nel primo trimestre del 2020. Tutti gli amanti dei videogiochi, dunque, sono pronti a scoprire le nuove frontiere del gaming online, continuando a godere dei traguardi raggiunti lo scorso anno. Come? Partecipando alla fiera più grande del mondo dedicata all’intrattenimento elettronico, l’E3, pronta a tornare dal 12 al 15 giugno.