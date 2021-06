Varna, anche come conosciuta come “la Perla del mar Nero“, è una splendida città culturale della Bulgaria, nonché principale porto bulgaro sul Mar Nero del Paese.

Si tratta di uno dei principali centri culturali e sociali di tutta la penisola balcanica, ricca di attrazioni e luoghi di interesse che attraggono turisti da tutto il mondo. Solo per citarne alcuni: vi è il monastero medievale di Aladzha, la Cattedrale della Vergine, le terme romane, The Retro Museum, il museo Archeologico di Verna, e il monumento dell’amicizia tra Bulgari e Sovietici.

Per vedere tutto in tranquillità, è consigliabile passare in questa città almeno una settimana. Qui, infatti, oltre ai luoghi culturali, vi sono tantissime spiagge dove potersi rilassare deliziai da paesaggi incantevoli. Inoltre, Varna si anima anche di notte con discoteche, night club, e casinò.

Insomma, Varna è la città perfetta per tutti: sia per chi adora viaggi movimentati, sia per chi desidera godersi una vacanza riposante senza fare niente o quasi.

Conoscere la perla del mar nero

Varna, il porto bulgaro sul Mar Nero, è situato tra il lago Belosial, il lago Varna e il Mar Nero. Si tratta di una città completamente circondata dall’acqua, caratterizzata da un clima mediterraneo, con temperature che si aggirano intorno ai trenta gradi in estate.

La città ha origini greche, fondata nel 580 a.C., progettata con lo scopo di essere un porto commerciale. La storia di Varna passò poi di mano in mano, conquistata prima dai romani, e poi dai bizantini. Nel 1829 entrò a far parte dell’impero russo, e tra il 1949 e il 1956 fece parte dell’Unione Sovietica.

Varna, oggi, è la terza città per importanza della Bulgaria, e terza per importanza storica.

Cosa vedere a Verna, il porto bulgaro sul Mar Nero

Varna è molto famosa, oltre che per il porto commerciale e le sue spiagge, anche per gli innumerevoli musei e gallerie d’arte e luoghi di culto. Per tutta la città, inoltre, vi sono sparse una serie di sculture, la maggior parte costruite in vista delle passate edizioni del Festival della Scultura. Tra questi spicca il monumento dell’amicizia tra Bulgari e Sovietici, posto nel parco di Verna.

Chi viene in questa città deve assolutamente visitare il monastero medievale di Aladzha, e la cattedrale della Vergine. Quest’ultima è un monumento imponente le cui cupole sono fatte d’oro, con affreschi che ne abbelliscono gli interni.

Un’altra tappa obbligatoria è il Museo Archeologico di Verna, secondo museo archeologico europeo per importanza e grandezza. Qui sono conservati reperti archeologici risalenti al paleolitico e al periodo bizantino.

Infine, di estrema importanza e bellezza vi è il Sea Garden, dove si possono fare passeggiate in mezzo alla natura anche di diversi chilometri.