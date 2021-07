La Roia è un fiume che sbocca presso Ventimiglia, direttamente nel Mar Ligure. Il fiume è lungo 59 chilometri, e nasce dalle alpi marittime in territorio francese a 1908 metri sopra il mare. Precisamente nasce sul colle di Tenda. Si tratta di un corso italo-francese.

Salvatore Quasimodo ne parlò in Oboe Sommerso, mentre Ugo Foscolo lo descrisse nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Entrambi gli scrittori ne rimasero colpiti, dicendo che il fiume aveva addirittura spaccato l’immensa montagna (Ugo Foscolo ne Le ultime lettere di Jacopo Ortis).

La sua portata media è di 17,6 metri cubi di acqua, e il suo bacino è ampio 662 chilometri quadrati. Il suo affluente è il Bevera.

Una parte del fiume è tutelato dalla Regione Liguria in quanto riconosciuto come sito di interesse comunitario.

Roia corso del fiume

Il Roia nasce dalle Api marittime in Francia, e sbocca nel Mar Ligure presso Ventimiglia. Il torrente Refrèei rinvigorisce con le sue acque. In questo primo tratto, inoltre, scorre lungo un percorso molto ripido. Qui bagna Tenda, una città francese in Provenza, e San Dalmazzo di Tenda.

Prosegue dunque per Fontan, dove riceve acque dai torrenti Cairos e Bendola. In questa zona si formano anche le gole di San Giorgio, un canyon scavato nella roccia che ogni anno attira numerosi turisti grazie alla sua imponenza e bellezza.

La prima diga è stata fatta a Breno, dove grazie a questa si è formato un piccolo lago artificiale. In quest’area perde buona parte della sua portata. In cambio, il fiume fornisce energia idroelettrica grazie alla creazione di questa diga.

Il fiume prosegue fino a Fanghetto, dove fa il suo ingresso in Italia. Il Roia prosegue fino a trucco dove si apre una valle a forma di cono. In quest’area recupera buona parte delle acque precedentemente sottratte grazie alla centrale idroelettrica di Bevera. Il Bevera è anche il suo principale affluente.

Il fiume Roia raggiunge a questo punto Ventimiglia, per terminare il suo corso nel Mar Ligure. La città di Ventimiglia è divisa nettamente in due parti dal fiume: da una parte vi è il centro, mentre dall’altra il quartiere di Marina San Giuseppe.

Sbocca presso Ventimiglia: le caratteristiche del Roia

Il fiume Roia è lungo 59 chilometri, con una portata media di oltre 17 metri cubi di acqua. Viene sfruttato per la produzione di energia idroelettrica, grazie a due dighe: una a Bevera e l’altra a Breno.

Si tratta di un fiume franco-italiano, poiché nasce in Provenza, in Francia, e muore nel Mar Ligure, in Liguria.

Il Roia è uno dei fiumi più ricchi d’acqua della Liguria, poiché ha una portata di circa 18 mc al secondo alla foce del fiume.