Il paralume è un accessorio fondamentale che serve a rendere più confortevole agli occhi la luce di una lampada. Serve inoltre a determinare come sarà il design di un determinato ambiente, se moderno oppure antico.

Vi sono diversi tipi di paralume, da quelli classici, a quelli di design dalle forme più strane. L’importante, è, quando si sceglie un paralume, abbinarlo in modo corretto alla lampada e al resto dell’arredo.

Questi, inoltre, possono essere realizzati dai più svariati materiali, come il tessuto, il vimini, plastica o alluminio.

Se una lampada lo prevede, è possibile anche sostituire il paralume appoggiato sulla stessa, per rinnovare la stanza e darle un aspetto diverso.

Caratteristiche del paralume

Le lampade che prevedono un paralume appoggiato, e quindi sostituibile, permettono di sostituire il pezzo in ogni momento che si vuole, anche solo per capriccio, o per rinnovare lo stile della stanza.

Questi paralumi hanno agganci universali, basati sulla misura della lampadina, poiché si appoggiano direttamente all’attacco di questa.

Solitamente hanno forme ben stabilite: un paralume di forma conica ha una base tondeggiante oppure ondulata a seconda dello stile, mentre quelli di forma cilindrica hanno una base regolare dalla forma squadrata.

Vi sono poi i paralumi ovali, con base e cima tondeggiante.

Quando si sceglie un paralume, inoltre, bisogna tenere a mente che più la lampada sarà grande, più questo dovrà esserlo di conseguenza. Le misure del paralume, infatti, si devono adattare a quelle della lampada stessa, poiché altrimenti non coprirà correttamente la luce.

Modelli di paralume

Sul mercato vi sono diversi paralumi, secondo diversi stili di arredamento.

Innanzitutto vi sono quelli in stile antico o vintage, fatti per lo più in tessuto, con elementi pendenti lungo tutta la base. Hanno una forma ondulata, e possono essere sia in tinta unita che con diverse fantasie.

Vi sono poi i Paralumi moderni, composti da linee dritte e regolari, prodotti da materiali plastici, e con colori monocromatici.

Ci sono poi i paralumi di design dalle più svariate forme e materiali. Questi sono veri e propri capolavori artistici, e forniscono un tocco di classe in più alla propria casa.

Prezzi

Online si possono trovare diversi tipi di paralume con le più svariate marche. Questi si possono comprare direttamente sul sito di Amazon, Ebay, Le Roy Merlin, o da ikea.

Chi non può fare a meno dei negozi fisici può cercare in tutti i negozi di fai da te come Brico, Mobi, o Le Roy Merlin; nei negozi di mobili come Ikea e mobilissimo; nei negozi di casalinghi oppure nei bazar; infine può dare un’occhiata nei negozi di luci e lampadari.

I prezzi variano in base a grandezze, materiali usati, e stile, e variano dai 7€ per i modelli più classici, agli 80€ per i modelli più pregiati prodotti in cotone poliestere o velluto. Un paralume in vimini, invece, può arrivare a costare anche 60€.