Ferruccio Amendola è stato il doppiatore di Sylvester Stallone. Fu un attore, doppiatore di film italiani, direttore del doppiaggio italiano e doppiatore di film internazionali.

Ferruccio Amendola è nato il 12 luglio 1930, e morto il 3 settembre 2001 a causa di un tumore alla gola. Fu un personaggio importante nella storia del cinema italiano, non solo per i film prodotti, ma anche per il suo importante contributo nel doppiare film americani.

La sua carriera da attore comincia già dagli anni cinquanta, mentre quella di doppiatore e direttore del doppiaggio italiano comincia solo negli anni settanta. In questo particolare periodo, diventò piuttosto famoso per aver doppiato Sylvester Stallone.

Padre di Claudio Amendola, figlio degli artisti Federico Amendola e Amelia Ricci, e nipote di Mario Amendola, esordisce a teatro a soli cinque anni nella compagnia teatrale di Nino Besozzi.

Sposò da giovane Rita Savagnone da cui ebbe Claudio e Federico. Nel 1971 divorziò da Rita, e si risposò in seconde nozze con Patrizia, da cui ebbe una figlia, Silvia Amendola.

La carriera da attore del doppiatore di Sylvester Stallone

La sua carriera iniziò negli anni cinquanta con la partecipazione a sceneggiati televisivi, oppure a programmi tv dove faceva la comparsa.

Il suo primo vero ingaggio da protagonista lo ottenne soltanto negli anni ottanta.

Ferruccio recitò in diversi film, come per esempio in Storia d’amore e d’amicizia, dove fece recitare anche il figlio Claudio Amendola. Recitò poi in “Quei trentasei gradini”, e in “Little Roma”.

In tutto, Ferruccio ha recitato in trentacinque film, di cui circa la metà come protagonista.

Amendola partecipò anche a diversi spot pubblicitari ai tempi del Carosello, tra cui la pubblicità del detersivo Omo, l’invernizzina, il dopobarba elettric shave williams, e il detergente per forni Fornet.

Gli spot pubblicitari occuparono gran parte della sua carriera, dagli anni cinquanta agli anni settanta.

La carriera da doppiatore di Ferruccio Amendola

Nel 1968 cominciò a lavorare come doppiatore insieme a sua moglie Rita Savignone. Questo lavoro rimarrà un lavoro parallelo a quello dell’attore, in quanto sfrutterà il successo di questo per ottenere ruoli di pregio nei diversi film in cui recita.

In tutto, Ferruccio Amendola ha doppiato ben 170 attori diversi. Si tratta per lo più di attori di spicco come Sylvester Stallone, Robert de Niro, Dustin Hoffman, e Tomas Millian. In alcuni film prestò la sua voce anche per Mickey Rourke, Bill Cosby, e Al Pacino.

Nel 1992 prestò la sua voce anche al cane Tequila, nella serie Tequila e Bonetti.