Capita spesso che in un momento di sconforto ci interroghiamo sul senso della vita, magari perché sentiamo un senso di impotenza per qualche situazione particolare, oppure perché sentiamo il bisogno di realizzarci.

Non dobbiamo vergognarci, non è raro che ciò accada. Infatti, in passato tanti autori hanno dedicato le loro opere sul senso della vita, tanto che oggi è uno dei temi più dibattuti in filosofia.

Socrate, Kant, Oscar Wild e Dostoevskij sono solo alcuni che hanno trattato questo tema nelle loro opere. Alcuni di loro, addirittura, ha basato la propria vita su questa ricerca del “senso della vita” producendo importanti spunti di riflessioni o veri e propri consigli per i posteri su come vivere più serenamente.

La verità è che non esiste un giusto o sbagliato, e lo scopo della vita può essere diverso per ognuno di noi. Ognuno dovrebbe indagare a fondo sulla propria persona, e trovare il suo senso di stare al mondo, ciò che può dare uno scopo alla sua vita in base alla personalità. Del resto lo diceva lo stesso Oscar Wild, che lo scopo della vita non era nient’altro che il pieno sviluppo della propria individualità.

Il senso della vita: come trovarlo

Trovare il senso della vita non è facile: viviamo in un’epoca in cui abbiamo molte distrazioni, tendiamo a seguire le mode, a seguire la massa anche nelle nostre azioni, a fare per tutta la vita un lavoro che non fa per noi per paura di uscire dalla zona di comfort, e a fare anche ciò che non vorremmo fare.

È facile perdere la propria individualità, non capire più chi siamo e dimenticarci il senso della vita. Pensiamo che imitando gli altri troveremo il nostro posto nel mondo, quando invece è proprio il contrario perché quel posto è già occupato proprio da quel qualcuno che stiamo imitando.

Perciò ci trasformiamo in esseri eternamente infelici, sempre presi dalla routine, e costantemente alla ricerca di uno scopo.

Bisognerebbe quindi concentrarsi sul proprio io, sul proprio carattere, e cominciare a distinguersi piuttosto che di integrarsi. Lo scopo della vita verrà da sé, e man mano che la propria individualità si rafforzerà, lo scopo della vita diventerà più chiaro.

Le riflessioni di autori famosi

Tantissimi autori hanno proposto spunti di riflessioni sul senso della vita. Uno dei primi è stato Socrate, il quale dichiarò che l’unica vita degna di essere vissuta è una vita condizionata dalla ricerca. Continuarono a lavorare a questo pensiero i suoi successori Platone, e Aristotele.

Vi fu poi Shakespeare con la tragedia di Amleto, anche se il famoso soliloquio “essere o non essere” era incentrato sul confronto tra una vita passata a soffrire e la morte.

Vanno ricordati anche Kant, il quale asserì che il senso della vita lo si trovava nella legge morale connessa con la propria coscienza e individualità.

Col passare degli anni si è continuato a dibattere su questo tema, e autori come Oscar Wild hanno dichiarato che “lo scopo della vita è l’autosviluppo”.

Si ricordano poi autori come Dostoevskij, il quale pensava che il senso della vita lo si trovava amando la vita, e Zenone di Cizio, che pensava che lo scopo della vita era vivere in armonia con la natura.