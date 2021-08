Gli scioglilingua inglesi sono come delle simpatiche cantilene, utili per ricordare alcune informazioni utili, o per sbrogliare la lingua e riuscire a parlare correttamente.

Chi sta cercando di imparare l’inglese, dovrebbe memorizzare almeno uno scioglilingua a settimana, poiché questi sono molto utili anche per migliorare le proprie capacità nella pronuncia.

Sono ottimi anche per l’apprendimento della lingua inglese in età infantile, proprio perché essendo delle cantilene permettono di imparare divertendosi.

Nei paesi anglofoni, infatti, i bambini si divertono a ripetere questi scioglilingua il più velocemente possibile, sfidando gli amici a fare altrettanto.

In inglese vengono chiamati Tong Twister, e solitamente sono formati da frasi di senso compiuto in successione, con parole di difficile pronuncia o con suoni simili.

Scioglilingua inglesi: i più noti

Sicuramente vi è capitato più volte di sentire uno di questi Tong Twister in una pubblicità inglese, in un programma, oppure nei film americani.

Solitamente, in queste occasioni, vengono utilizzati quelli più conosciuti e diffusi in tutti i paesi anglofoni.

Ci sono quelli più semplici come “Peter Piper picked a peck of pickled peppers. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, how many pickled peppers did Peter Piper pick?”. Tradotto sarebbe: Peter Piper prese un sacco di peperoni sott’aceto. Se Peter Piper prese un sacco di peperoni sott’aceto, quanti peperoni sott’aceto prese Peter Piper?

Vi è poi il famoso scioglilingua utilizzato come conta per giochi di nascondino “eeny meeny miney moe, catch a tiger by his toe; if he hollers let him go, eeny meeny miney moe”, che si potrebbe tradurre così: “eeny meeny miney moe, prendi una tigre dal suo alluce; se grida lascialo andare, eeny, meeny, miney moe”.

Infine, vi è “Betty Botter bought some butter, but, said she, the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. […]” Quest’ultimo è molto più lungo rispetto agli altri, ed è utilizzato per migliorare la pronuncia. Si tratta di un racconto su Betty Botter che comprò un burro amaro.

Come memorizzarli, e da quali cominciare

Per memorizzare uno scioglilingua, bisogna partire ripetendo una frase per volta.

Così facendo, non solo risulterà più semplice impararli a memoria, ma sarà meno complicato pronunciare nel modo corretto tutte le parole.

Si consiglia di partire dai più semplici, ovvero da quelli composti da frasi brevi, e senza troppi giri di parole.

Si consiglia, inoltre, di scegliere filastrocche con pronunce semplici, composte da parole di uso comune.

Soltanto quando si sarà diventati bravi a ripetere in fretta e senza bloccarsi con quelli più facili, si potrà passare agli scioglilingua più difficili.