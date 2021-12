Scala Painad: che strumento di valutazione è? A cosa serve?

Scala Painad è uno strumento che valuta il dolore e rileva lo stato dei parametri vitali di un individuo.

Un paziente inerme non è in condizione di esprimere il suo dolore e quantificarlo su una scala da 0 a 10, è un paziente che va assistito anche dal punto di vista della comprensione dei suoi dolori. Altri invece riescono a spiegare se avvertono poco dolore, tanto o di che genere, e dove, solo se guidati dal dottore.

La Scala Painad aiuta il personale medico ad individuare e a quantificare il dolore del paziente dopo un intervento operatorio, ad esempio.

Oggigiorno un numero sempre maggiore di anziani soffre di forme di demenza, lo stato di sofferenza può essere evidente a chiunque, ma l’equipe medica ha bisogno di sapere come intervenire per alleviare i problemi dell’anziano, utilizzando uno strumento utile e valido come la Scala Painad.

Quando mancano le parole

Quando le parole non si possono usare, occorre osservare i numerosi dettagli che emergono da una persona affetta da demenza:

il linguaggio del corpo

l’espressione del viso

il modo di respirare

il modo di parlare

il colore della sua pelle

Chiunque potrebbe, guardando dritto negli occhi un paziente sofferente, che sta sentendo parecchio dolore, comprenderlo, ma la percezione sarebbe inesatta. Per avere un dato corretto i dottori si affidano alla Scala Painad, in modo da non sottovalutare neanche un particolare.

La Scala Painad è formata da una tabella che è suddivisa in:

respiro

vocalizzazione

espressione facciale

linguaggio del corpo

consolabile

Ai parametri appena elencati, vengono associati dei gradi di sostenibilità con un punteggio che va da 0 a 2, in questo modo il personale medico è assolutamente in grado di cogliere tutte le sfumature del dolore che prova il paziente, senza perdere alcun passaggio.

L’imprinting degli infermieri

La Scala Painad non è presente in tutti i reparti di ricovero di persone affette da demenza, anche se sarebbe opportuno avere questo strumento a completa disposizione degli infermieri. In ogni ospedale e su ogni paziente che lo necessiti, potrebbero avvalersi del suo utilizzo e attenuare lo stato di sofferenza.

L’esempio classico è quello del decorso post operatorio di un paziente al quale è stata installata una protesi, l’anca per fare un esempio diffuso; gli infermieri si assicurano ogni giorno del livello di dolore e si accertano delle sue sensazioni con delle domande specifiche e dettagliate. Il paziente tende a rispondere sempre che: no, non sente male, non ha dolore, perché sopporta. La Scala Painad anche in questo frangente è utilissima perché, anche se il paziente parla e non ha alcun deficit cognitivo, può minimizzare o nascondere. L’infermiere può, con uno strumento preciso, quantificare il dolore e intervenire in modo positivo.

La Scala Painad agisce su un piano multidimensionale del dolore e interviene laddove esiste una condizione di incapacità di espressione verbale, un decadimento cognitivo, una demenza. Ma può essere adoperata anche nel ramo della chirurgia ortopedica e più in generale in tutti i decorsi post operatori invasivi.