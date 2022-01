Esenzione 051: a quali soggetti è rivolta? Che cosa copre?

I codici di esenzione sono stati decisi dal Sistema Sanitario Nazionale per fornire a determinati pazienti l’opportunità di usufruire di prestazioni gratuite, di medicinali non a pagamento, di strumenti utili per le proprie cure. Un’esenzione numerata dunque permette al cittadino italiano che ne è in possesso l’omissione di un pagamento di un ticket.

Le persone in possono di esenzione possono essere soggetti sofferenti di determinate patologie, anziani over 65 anni, persone con disabilità. In questo articolo ci occuperemo in maniera particolare di un determinato codice di esenzione, quella identificata dal codice 051. Si tratta di un codice numerico a 3 cifre il cui significato non è semplice da definire. Cerchiamo di capire a quali soggetti è rivolta l’esenzione 051 e che cosa copre in termini di prestazioni.

Il codice esenzione 051

Il codice esenzione 051 riguarda le persone che riportano sin dalla loro nascita condizioni delimitate da gravi deficit di tipo fisico, sensoriale e neuropsichico. Queste persone hanno il diritto, a titolo completamente gratuito, a prestazioni di tipo sanitario che siano focalizzate al monitoraggio delle patologie di cui sono sofferenti; questo anche in termini di prevenzione di possibili complicanze. Gli stessi soggetti hanno diritto a prestazioni gratuite in termini di riabilitazione e riferite alla prevenzione di ulteriori condizioni di gravità del loro stato.

Il codice esenzione 051 definisce nello specifico quelle particolari condizioni per cui non si può individuare una codifica determinata.

Il diritto all’esenzione

Il diritto all’esenzione, in questo caso quella con codice 051, viene riconosciuto dalla ASL di competenza ossia l’ente di riferimento della zona residenziale del paziente, sulla base della certificazione di malattia. L’ASL si occupa di definire le procedure di riconoscimento al diritto in modo da evitare di creare disagio ai cittadini e allo scopo di prevenire la moltitudine di accessi alle strutture sanitarie. Si tratta di disposizioni recenti avviate per la prevenzione del contagio dopo l’emergenza da pandemia da Covid-19.

Con la certificazione di malattia, l’ASL di competenza secondo la residenza dell’assistito si occupa dell’emissione e del successivo rilascio di un attestato utile alla definizione della malattia o della condizione. In questo modo, è possibile avviare in automatico l’attivazione del codice identificativo 051 e, di conseguenza, delle prestazioni fruibili gratuitamente.

Viene quindi rilasciato un apposito attestato di esenzione. Le certificazioni utili al riconoscimento del diritto di esenzione devono necessariamente avere oggetto la diagnosi della condizione della persona esentata.

Il tutto ovviamente sempre rispettando in maniera rigorosa le norme che regolano la protezione dei dati personali,

Che cosa è coperto

Che cosa copre esattamente l’esenzione 051? Quali sono le prestazioni cui si ha diritto? Questa esenzione, che come abbiamo detto sopra, definisce particolari condizioni che non permettono di dare al codice una codifica determinata; insomma non si può definire una classificazione specifica in merito alle esatte prestazioni gratuite fruibili.

Possiamo dire che sono incluse prestazioni specialistiche ambulatoriali, trattamenti utili al monitoraggio dell’evoluzione patologica, delle sue complicanze e trattamenti preventivi per eventuali aggravamenti.