Ad un provino, molto spesso, viene richiesto di mettere in scena dialoghi teatrali per mostrare la propria capacità nella recitazione. Il problema è che se non si sceglie quello giusto si rischia di fare brutta figura.

È essenziale scegliere dialoghi che non siano banali al fine di fare bella figura. Non è una buona mossa scegliere spettacoli già visti e stra visti, poiché si potrebbe correre il rischio di diventare ripetitivi e scontati.

Meglio evitare quindi opere troppo famose come Romeo e Giulietta, specie se si tratta della scena del balcone.

Vi sono tantissime dialoghi teatrali di opere importanti ma che molto spesso vengono trascurati perché poco conosciuti come il quello tra Argante e Purgone de Il Malato immaginario di Molière.

L’importante è scegliere dialoghi particolarmente espressivi, che permettano di mettere in evidenza le nostre abilità.

Provino teatrale: come prepararsi

Affrontare un provino senza essere adeguatamente preparati non è mai una buona idea. É essenziale mantenere la calma, oppure ne risentirà la performance. Preparandosi a modo, infatti, non vi è motivo di preoccuparsi, poiché i giudici noteranno sicuramente l’impegno.

Per prima cosa, bisogna prestare attenzioni a eventuali indicazioni date dai giudici del provino stesso. La loro selezione, infatti, si baserà anche sulla capacità del candidato di esaudire queste richieste, mostrando comunque una performance di qualità.

Il secondo passo è di cercare un dialogo teatrale che rispetti le indicazioni date dai giudici. A meno che sia espressamente richiesto, è sempre meglio preferire un dialogo poco celebre, o comunque poco rappresentato, rispetto ad uno famoso. In questo modo si dimostrerà di avere una buona conoscenza del teatro, buona inventiva, e ottime capacità di recitazione.

Studia bene il dialogo, e prova diversi modi di recitazione, e diverse intonazioni.

Prima della performance fai esercizi di rilassamento, ed esercizi per sciogliere la lingua. Non puoi rischiare di pronunciare male una battuta proprio mentre i giudici ti stanno osservando, ne di apparire frettoloso o senza espressione. Assicurati quindi di dedicare un po’ di tempo a queste pratiche prima di andare sul palco, per non rischiare di fare brutte figure.

Infine, scegli un abbigliamento adatto alla performance che vuoi rappresentare. Anche se si tratta di un provino, devi calarti perfettamente nel personaggio, al fine di ottenere la parte.

Dialoghi teatrali: i migliori e mai scontati

Vi sono tantissimi dialoghi teatrali tra cui scegliere per fare bella figura ad un provino. Scegli il tuo autore preferito, studia bene il suo testo, e poi seleziona un dialogo che non sia troppo celebre.

Se sei un amante di Shakespeare, puoi scegliere tra il dialogo di Riccardo e Anna in “Riccardo III”, oppure tra Porzia e Nerissa de “Il mercante di Venezia”, oppure tra Edmund e Gloucester in “Re Lear”.

Un altro dialogo interessante è quello tra Leone e Guido in “Il giuoco delle parti” di Pirandello. In questo dialogo Leone ha appena scoperto che la moglie lo tradisce con Guido, ma piuttosto di prendersela con questo, discute di filosofia.