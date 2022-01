Se sei un regista di una compagnia teatrale, già lo sai: non si possono prendere senza autorizzazioni copioni altrui altrimenti si rischia una multa. La domanda sorge dunque spontanea: esistono copioni e sceneggiature teatrali gratis?

Sì, sul web si possono trovare tantissimi copioni gratuiti, da poter usare senza eludere i diritti d’autore.

Diversi siti, infatti, pubblicano opere famose ormai libere, oppure sceneggiature sconosciute fatte da dilettanti, ma che meritano comunque di vedere la luce e di essere messe in scena.

Inoltre, i più bravi possono trarre spunto da film e cartoni e ricreare una propria opera teatrale apportando modifiche e adattamenti alla trama.

Che si ricrei il proprio copione traendo spunto da libri film o cartoni, o che si utilizzino risorse distribuite gratuitamente in rete, è sempre bene citare la fonte, in quanto si tratta di vere e proprie creazioni, frutto dell’intelletto di altri. Citare la fonte è, infatti, un modo per rispettare l’originale autore del copione.

Infine, è sempre meglio non utilizzare questi copioni per scopi di lucro, in quanto non si possiede la paternità dell’opera.

Copioni e sceneggiature teatrali gratis: dove trovarli?

Su “ateatro.info” vi sono più di cento copioni teatrali da poter scaricare gratuitamente. Vi sono sia opere per adulti, sia opere per bambini. Tra le oltre cento opere si può scegliere tra copioni in dialetto, opere famose, oppure sceneggiature poco conosciute. Infine, viene data agli utenti la possibilità di inviare il proprio copione per condividerlo gratuitamente con gli altri utenti del web.

Altri siti che distribuiscono copioni e sceneggiature teatrali gratis sono Gruppo Teatro Tempo, che permette di scaricare gratuitamente copioni fatti dalla compagnia nella sezione “scritti per voi”, Teatro di nessuno, che nella sezione “Biblioteca Copioni” offre diverse sceneggiature scritte da loro oppure caricate dal pubblico.

Tutti questi copioni possono essere liberamente utilizzati per mettere in scena spettacoli durante eventi di paese, oppure in occasione di recite scolastiche. Inoltre, sono adatti anche a compagnie dilettantistiche che si esibiscono nei vari eventi creati dalle associazioni.

Copioni e sceneggiature teatrali per bambini

Vi sono diverse possibilità per mettere in scena opere teatrali per bambini. Chi ha un po’ di maestria può trasformare in opera teatrale i vari cartoni per bambini, e rappresentarli apportando magari qualche modifica o adattamento.

In alternativa, vi sono diversi copioni teatrali per bambini gratuiti sul sito di Oreste De Santis. I copioni distribuiti su questo sito sono adatti a recite scolastiche, o attività doposcuola, per un pubblico di genitori, e possono partecipare bambini dai cinque ai dieci anni.

In alternativa, sul sito Portale Scuola, vi sono altre sceneggiature teatrali per bambini adatte anche per ragazzi. Queste possono essere liberamente scaricate e utilizzate per recite scolastiche di fine quadrimestre o di fine anno.