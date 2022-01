Bici Smart: ecco i modelli più venduti e i loro costi

La Bici Smart è un veicolo ecologico elettrico, che è uscito sul mercato nel 2012. Si tratta di una bicicletta elettrica a pedalata assistita grazie ad un cellulare, che connettendosi in rete con la bici, comanda il motore elettrico e le marce per la forza di pedalata.

La bicicletta E-Smart è una scelta ecologica a zero emissioni, e rispetto alla bicicletta classica senza motore, la pedalata viene assistita da una batteria.

Secondo l’opinione di molti è il veicolo del futuro, il mezzo ideale da utilizzare nel tragitto casa – lavoro e per il tempo libero. Si tratta di un mezzo piacevole da usare, a zero emissioni inquinanti. Comoda da usare, la Bici E-Smart è perfetta da usare in città per andare a fare le commissioni di tutti i giorni senza dover prendere necessariamente la macchina.

Alcuni modelli sono dotati anche di portapacchi e di sellino confort, per rendere la permanenza sulla bicicletta più piacevole. Non si tratta di un veicolo sportivo, bensì di uno cittadino. Tuttavia, mantiene comunque un’eleganza indiscussa, e colori accattivanti per accontentare anche il lato estetico.

Bici Smart: scheda tecnica

La Bici smart si collega al cellulare che funge da computer di bordo. Tramite applicazione si possono gestire i comandi, attivabili su alcuni modelli anche da pulsanti posti sul manubrio, come luci di posizione, attivazione della batteria, e molto altro.

Dall’applicazione si possono vedere anche parametri come autonomia della batteria, la velocità, e livello di potenza utilizzato.

La batteria di queste bici, solitamente, ha una potenza di 250W, e riescono a spingere la bici ad una velocità di 20Km/h. Il tempo di ricarica si aggira in media intorno alle cinque ore, ma alcuni modelli sono dotati di una ricarica veloce che porta fino all’80% la bicicletta e-smart.

La batteria è smontabile, e può essere ricaricata con una presa normale.

Modelli e costi

Vi sono diversi modelli disponibili di Bici e-smart. Questi differiscono l’uno dall’altro per piccoli dettagli estetici, e per vari optional come la forcella ammortizzata, e il sellino più morbido per garantire la comodità al ciclista.

I modelli principali sono tre: Smart e-bike orange edition, Smart e-bike Black edition, e Smart e-bike Comfort edition. La prima versione è dotata delle caratteristiche base, ma non ha la forcella ammortizzata, e il sellino morbido come la versione Comfort.

I prezzi variano dai 2000€ per i modelli base, fino ai 2900€. I modelli più costosi sono dotati di forcella ammortizzata, sella confort, batteria con maggiore autonomia, e portapacchi estensibile.