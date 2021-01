Spesso si fanno sogni strani a cui non si riesce a dare un significato. Sono sogni strani, talvolta angoscianti, come essere inseguiti, sognare di parlare con una persona morta, oppure di stendere i panni. Certe volte sono sogni di poco peso, probabilmente privi di significato, ma altri, invece, sono proprio sogni dettati dal subconscio, dotati di un significato ben specifico.

Non fa eccezione sognare di stendere i panni, che con un messaggio non proprio esplicito, ci mostra chi siamo veramente, quanto valiamo e quanto siamo forti.

Un significato nascosto molto forte, dunque, da non sottovalutare. Diceva infatti Sigmund Freud che i contenuti dei sogni vanno suddivisi in manifesti e latenti. I primi sono quelli che il soggetto si ricorda dopo essersi svegliato; mentre i secondi sono quelle immagini che hanno dei significati simbolici, a cui prestare la massima attenzione per poterli analizzare ed interpretare.

Cosa succede quando si dorme?

Potrebbe sembrare strano dato che mentre dormiamo noi siamo lì sdraiati privi di coscienza, me il cervello continua a funzionare anche se siamo assopiti. Ciò accade soprattutto nella fase REM, quando il cervello trasmette delle immagini tramite degli impulsi elettrici. In questa fase funzionano anche i sensi, i bulbi oculari si muovono, e tramite i ricordi vengono riprodotti anche suoni, odori, e percezioni tattili tanto da sembrare reali. Più i sogni sembrano vividi, più il cervello lavora.



Anche gli altri organi subiscono trasformazioni nella fase REM: il cuore aumenta i suoi battiti, il respiro si accelera, la pressione sanguigna sale, e i muscoli si preparano ai movimenti.

I sogni appaiono grazie ai neuroni, che rimangono attivi anche durante il sonno. Questi, trasmettono solitamente immagini legate al proprio subconscio, oppure ai propri ricordi e ai pensieri avuti nell’arco della giornata. Da ciò si capisce quanto ogni sogno, seppur dall’apparenza banale, abbia un significato profondo, radicato profondamente nella nostra personalità e nel nostro vissuto.

Che cosa significa sognare di stendere i panni?

Si potrebbe pensare che sognare di stendere i panni sia un sogno banale, senza alcun significato. Oppure, si potrebbe pensare ancora che sia legato alla nostra giornata, ad un ricordo di cosa si è fatto poco prima di coricarsi, o ad un appunto di qualcosa da fare nel giorno seguente. Oppure potrebbe rappresentare un affliggersi per qualcosa che si è dimenticati di fare.

Magari in alcuni casi può anche essere così, semplicemente un sogno banale, senza alcun significato nascosto. Tuttavia, vi sono casi in cui quel semplice sogno si trasforma in qualcosa di più: un susseguirsi di immagini che, se osservate attentamente ed analizzate, ci fanno capire qualcosa riguardo a noi stessi.

Non è semplice capire il significato di un’azione così banale come quella di stendere i panni. Pertanto, è essenziale prestare attenzione anche ai più piccoli dettagli. Sigmund Freud studiò a fondo la mente umana, specie la sua capacità di trasmettere immagini durante il sonno. Durante i suoi studi capì che quelle immagini erano legate alla nostra personalità, e che tutti i sogni avevano un contenuto latente, un contenuto legato al subconscio che ha significati simbolici.

Anche sognare di stendere i panni può avere uno o più contenuti latenti, a seconda di come si svolge l’azione. Questo sogno può infatti rappresentare la nostra forza che viene mostrata, i nostri pensieri che vengono esposti al mondo senza preoccupazioni. I panni, infatti, mostrerebbero la nostra anima, e l’azione di stenderli equivale a quella di mostrarci, di rivelare la nostra forza, nonché la nostra anima.

Vi sono poi altri significati di questo sogno, che dipendono molto dal tipo di panno steso. Stendere biancheria intima potrebbe indicare il desiderio di voler ripulire la nostra anima da diverse questioni personali, magari addirittura amorose.

Stendere dei capi di abbigliamento pesanti, come per esempio un maglione, potrebbe significare che stiamo eliminando le nostre barriere per aprirci al mondo o magari a qualcuno. Infine, se si sogna di stendere una coperta è essenziale scavare a fondo nei nostri progetti e obiettivi, e lavorare a fondo su noi stessi. Il nostro subconscio sta infatti tentando di dirci che stiamo aprendoci al cambiamento, a nuove idee geniali, nonché ad una nuova vita.