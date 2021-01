Settemari: sito ufficiale e pacchetti vacanza migliori

Se vuoi organizzare un viaggio, dovresti fare un salto sul sito di Settemari tour. Il team di Settemari realizza i sogni dei viaggiatori, con offerte imperdibili e pacchetti vacanze a buon prezzo.

Settemari è uno dei maggiori tour operator in Italia, nato nel 1982, arriva fino ai nostri giorni con una crescita costante.

Tutto ciò perché Settemari studia il cliente e ne comprende le esigenze fino in fondo, traducendole nelle migliori destinazioni turistiche presso i migliori villaggi. Inoltre, per accontentare il cliente a 360 gradi, il tour operator ha aperto numerose agenzie viaggi fisiche sparse su tutto il territorio nazionale.

Chi invece ama risparmiare tempo può contare sull’affidabilità del loro sito e prenotare direttamente online. Il sito risulta semplice e intuitivo, inoltre, è costantemente aggiornato per permettere al cliente di trovare sempre offerte vantaggiose per le migliori destinazioni del mondo. Il sito è suddiviso in diverse sezioni, per facilitare la navigazione e far risparmiare tempo durante la prenotazione. Qui, infatti, troviamo non solo la presentazione del tour operator, ma anche informazioni anti-Covid, offerte, newsletter e dettagli sulle migliori destinazioni.

La storia di Settemari tour

Il tour operator nasce nel 1982, con l’obiettivo di diffondere la cultura del viaggio tra gli italiani. Da quel momento ha una crescita costante, e un apprezzamento incredibile, tanto che nel 2000 si espande facendo nascere il brand Amo l’Oriente. Nel 2015, invece, si sviluppa il brand Amo il Mondo.

Successivamente il tour operator e i diversi Brand da lui sviluppati vengono acquisiti dal Gruppo Uvet. Oggi, l’azienda è uno dei principali tour operator e garantisce la massima trasparenza, oltre che una perfetta organizzazione del tuo viaggio, assicurandoti che non troverai né imprevisti né sorprese. Questo perché il tour ci tiene che il cliente faccia il suo viaggio in totale relax nelle migliori mete.

Le destinazioni dei viaggi di Settemari

Settemari prepara viaggi su misura per diverse destinazioni, che siano in Europa o nel resto del mondo. Le sue mete sono luoghi da sogno che spaziano dal Messico, alle Maldive, da Zanzibar alle Canarie, e dalla Tanzania alle isole Baleari. La vacanza si svolge nei villaggi turistici dell’azienda, in cui vivere diverse esperienze che arricchiranno il viaggio.

L’azienda organizza anche crociere, o viaggi in alcune zone dell’Italia.

Pacchetti turistici di Settemari Tour operator: le migliori offerte

I pacchetti turistici di Settemari sono un’occasione unica per esplorare il mondo a poco prezzo.

Chi desidera andare alle Maldive, può approfittare dell’offerta del Tour operator e alloggiare al Gangehi island Resort, partendo dallo speciale prezzo di 90€ a notte. Il soggiorno è da intendersi in camera standard dotata di Wifi, aria condizionata, cassaforte e veranda. Inoltre, il prezzo è da intendersi per una sistemazione in mezza pensione.

Chi invece decide di optare per una meta più classica come Cipro, può ottenere una stanza al prezzo di 25€ a notte per persona. Il prezzo è da intendersi per una camera standard in bassa stagione, con soggiorno minimo di tre notti.